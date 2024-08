Los 17 becarios de Nacho Cano retornan a México sin haber declarado “de urgencia” ante el juez

El productor musical Nacho Cano, en la rueda de prensa tras la detención. (Europa Press)

Los 17 becarios llamados a declarar como testigos en la causa que investiga al productor musical Nacho Cano retornarán este mismo fin de semana a México sin haber comparecido ante el juez, según ha podido saber Infobae España. Pese a que el magistrado citó a los jóvenes con carácter “de urgencia” para este jueves -había conocido que se marchaban de España este fin de semana-, tuvo que suspender la comparecencia por la imposibilidad de citar a una de las investigadas.

Los becarios volarán a México este domingo, día 1 de septiembre, como reflejó el juez en su auto de citación. Debido a que no tenían previsto volver a nuestro país próximamente, el juez sustituto del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid decidió que las testificales iban a ser incorporadas al procedimiento como prueba preconstituida, lo que significa que serían válidas de cara a un futuro juicio oral.

Sin embargo, la prueba no se pudo practicar al no conseguir citar a una de las investigadas, Roxana Drexel, la directora de operaciones del musical Malinche. El juez dictó una providencia en la que esgrimió que no podía garantizarse la posibilidad de contradicción entre las partes, como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De esta forma, no se puede garantizar que el magistrado pueda tomar declaración en próximas fechas a quienes están considerados como testigos clave en el procedimiento. Cabe recordar que son la mayoría de los becarios que presuntamente Nacho Cano trajo a España de forma irregular. La magistrada titular imputa al productor musical los delitos contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros.

Denuncias a la Policía Nacional

Cabe recordar que estos 17 becarios defendían la actuación de Nacho Cano. De hecho, aparecieron junto al productor en la rueda de prensa posterior a su detención, en la que acusó a la Policía Nacional de “criminal”. Posteriormente, los jóvenes interpusieron una denuncia contra el Cuerpo por supuestos delitos de coacciones y falsedad documental cuando fueron interrogados en el marco de la investigación policial que llevó a la detención del productor musical.

Fuentes del procedimiento explican a Infobae España que tras el retorno de los becarios a México la opción más viable para tomarles declaración sería a través de videoconferencia, aunque a su vez reconocen las “dificultades” técnicas y logísticas para practicar un total de 17 comparecencias.

El músico Nacho Cano achaca a su apoyo a Ayuso su reciente detención.

Fue el pasado 17 de junio cuando doce agentes irrumpieron en la iglesia madrileña en la que ensayaban los bailarines y les dijeron que se llevaba a cabo una inspección de trabajo, tras lo que les llevaron a la Comisaría de Centro durante varias horas para preguntarles sobre sus condiciones laborales, algo que para los denunciantes era irregular.

Fue otra de las becadas, a la que Nacho Cano calificó como “conflictiva” y de la que prescindió, quien interpuso la denuncia que dio lugar a la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Esta joven ejerce la acusación particular y está representada por la abogada Beatriz Uriarte, del despacho Ospina Abogados.