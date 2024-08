Las revistas del corazón esta semana: Cari Lapique, rota de dolor tras enterrar a su marido y a su hija en menos de 20 días

Portadas de las revistas del 28 de agosto de 2024 (Montaje Infobae)

‘Diez Minutos’

Este miércoles, 28 de agosto, el rostro que acapara la portada de la revista Diez Minutos es Caritina Goyanes, quien falleció este lunes, 26 de agosto, a los 46 años, debido a un infarto. Su pérdida ha dejado sumida a los Goyane Lapique en un profundo dolor, pues su fallecimiento ha tenido lugar 19 días después de la muerte de su padre, Carlos Goyanes, y 24 horas después de dar el último adiós a Tito, hermano del empresario. Tras la misa funeral en Marbella, el cuerpo de la empresaria ha sido trasladado a Madrid, concretamente al tanatorio La Paz-Tres Cantos, donde se celebrará su última velada este miércoles, para que los amigos y seres queridos de Cari, el cariñoso apodo que le puso su familia, puedan despedirse de ella.

Compartiendo primera plana también se encuentra Carmen Borrego, quien se encuentra aprovechando los últimos días del verano en Málaga junto a su marido, José Carlos Bernal. Además, su escapada a la Costa del Sol en pareja demuestra una vez más que la disputa con su hijo, José María Almoguera, sigue siendo palpable. El cierre de la portada lo ocupan tres de los hijos de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. La revista del corazón ha cazado a Miguel, Juan e Irene Urdangarin disfrutando del buen tiempo en la residencia de la familia real en Bidart. Un encuentro que demuestra que los hermanos se encuentran más unidos que nunca.

‘Lecturas’

Lecturas también se ha hecho eco del inesperado fallecimiento de Caritina Goyanes, quien tenía una familia de cuatro miembros con Antonio Matos, padre de sus dos hijos, Pedro y Cari, de 13 y 10 años respectivamente. La publicación se despide de la empresaria y, además, recoge el profundo dolor que atraviesan su madre, Cari Lapique, y su hermana, Carla Goyanes, quien recientemente la ha homenajeado a través de una desgarradora carta publicada en sus redes sociales y en la que le ha hecho una firme promesa.

También es protagonista de la portada Isa Pantoja, quien abre las puertas de su nuevo hogar con Asraf Beno para contar con todo lujo de detalles cómo afronta esta nueva etapa de su vida. Además, también habla de la dinamitada relación que mantiene con su madre, Isabel Pantoja. “Si el día de mañana le pasa algo a mi madre, no me sentiré culpable”, afirma en una entrevista en exclusiva para la revista del corazón. Por otro lado, la publicación también plasma las estremecedoras declaraciones que Sofía Suescun dio en ¡De Viernes! el pasado viernes, 23 de agosto. “Mi madre me ha arruinado la existencia”, es parte del testimonio que prestó en el espacio de Telecinco, donde se sinceró acerca de su disputa familiar con Maite Galdeano.

‘Semana’

La revista Semana dedica casi toda su portada al irreparable dolor al que hace frente Cari Lapique, quien ha tenido que despedirse de su marido, Carlos Goyanes, y, sin aún recuperarse de este duro golpe, ha tenido que dar el último adiós a su primogénita, Caritina Goyanes.

Esta semana, también son protagonistas de las portadas Tamara Falcó e Íñigo Onieva, quienes han sido cazados disfrutando de una discreta escapada den Sotogrande, una de las principales zonas residenciales de lujo de Andalucía, España e, incluso, podría de decirse que de Europa. El cierre de la portada lo ocupan Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega, quienes han reavivado su guerra televisiva, y Rodolfo Sancho, quien se encuentra en Tailandia y a la espera de la sentencia de su hijo, Daniel Sancho, por el asesinato de Edwin Arrieta. “Dos familias rotas tras la condena”, afirma la revista del corazón, dando a entender al nuevo capítulo que están a punto de afrontar los implicados en el caso tras conocerse el veredicto de la vista.

‘¡Hola!’

Rompiendo con el resto de las portadas de esta semana, ¡Hola! tiene como protagonistas a Jordi Cruz y Rebecca Lima, quienes han unido sus vidas en matrimonio el pasado sábado, 24 agosto, en una ceremonia religiosa celebrada en la Costa Brava y en una fecha sumamente significativa y de triple celebración. Hasta ahora, se desconocían los detalles de cómo fue su gran día. Sin embargo, la revista del corazón desvela todo lo acontecido en la boda más esperada del año. “Rodeados de estrellas de la televisión y la gastronomía”, adelanta la publicación en su primera plana.

El cierre lo ocupa el rostro de Cari Lapique y su primogénita, Caritina Goyanes. La revista del corazón se hace eco de la trágica noticia, haciendo hincapié en la consternación que ha provocado la pérdida de la empresaria en el seno de su familia y en su entorno.

