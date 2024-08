Muere Rafael Bernabeu, ginecólogo pionero de la medicina reproductiva en España

Rafael Francisco Bernabeu Pérez, director de Grupo Instituto Bernabeu (INSTITUTO BERNABEU)

El ginecólogo especialista en medicina reproductiva y empresario Rafael Francisco Bernabeu Pérez, pionero en reproducción asistida en España y director médico del Grupo Instituto Bernabeu, referente internacional en medicina reproductiva, ha fallecido en Alicante a sus 66 años.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València en 1980, se especializó en obstetricia y ginecología en el Hospital Universitario de La Fe de esta ciudad. Tras finalizar, comenzó a trabajar como ginecólogo en varias clínicas de Alicante y decidió apostar por una rama de la ginecología que en ese momento era experimental. Así, completó su formación con estudios de postgrado en técnicas de reproducción asistida, asistiendo a algunos de los centros más importantes del mundo, como la Universidad de Cornell NY y la Johns Hopkins. En 1985, creó su primer banco de esperma y realizó la primera inseminación artificial.

En cuanto a su faceta profesional, el doctor Bernabeu participó en el comité ejecutivo de la Sociedad Española de Fertilidad. Fue el fundador y primer presidente de la Asociación Nacional de Centros de Medicina Reproductiva (ANACER). Ha publicado más de 120 artículos en prestigiosas revistas nacionales e internacionales de Medicina Reproductiva, como Human Reproduction, Fertility and Sterility, Reproductive Biomedicine Online, Journal of Assisted Reproduction and Genetics, Histology and Histopathology, Ebioforum Europe, entre otras, y ha participado en más de 400 investigaciones presentadas a congresos nacionales e internacionales.

El doctor Bernabeu era también el director médico del Grupo Instituto Bernabeu, referente internacional en medicina reproductiva. La entidad, fundada en Alicante a mediados de 1980, cuenta con nueve clínicas de medicina reproductiva, ocho de ellas en España (Alicante, Madrid-Velázquez, Madrid-Ayala, Palma de Mallorca, Cartagena, Albacete, Elche y Benidorm) y una en Venecia.

Su faceta docente la ha desarrollado desde las Cátedras Universitarias de Medicina Reproductiva de la Universidad de Alicante (UA) y de Medicina Comunitaria y Salud Reproductiva de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche. También desde la titularidad de los dos másteres universitarios de Medicina Reproductiva e Infertilidad Masculina, en colaboración con las Universidades de Alicante y Castilla-La Mancha, respectivamente.

Condolencias

Imagen de archivo: El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. (Rober Solsona/ Europa Press)

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, numerosas personalidades del mundo sanitario y de la provincia de Alicante han mostrado sus condolencias, entre ellas también el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón.

El jefe del Consell, vía redes sociales, ha lamentado la pérdida del ginecólogo, a quien ha definido como “una persona ejemplar, culta e innovadora que, con su trabajo, logró traspasar fronteras”. “Un abrazo fuerte a la familia y amigos. Descanse en paz”, ha añadido.

*Información elaborada por Europa Press