Juan Fortuny, el jefe de la Policía Nacional en Cataluña que, tras 44 años de servicio, asesinó a su exmujer y a su actual pareja

Un comisario principal de la Policía Nacional jubilado ha matado con arma de fuego a su expareja en su piso de Rubí (Barcelona) y a su actual mujer en su domicilio de Castellbisbal (Barcelona) (EFE/ Quique García)

No sólo las localidades de Rubí y Castellbisbal (Bercelona) viven con consternación el asesinato este martes de dos de sus vecinas sino también toda la Policía Nacional. El cuerpo de seguridad no sale de su asombro de que el presunto autor de este doble crimen machista no sea otro que el comisario Juan Fortuny de Pedro, quien previo a su jubilación, en 2023, se desempeñó durante cinco años como el número dos de la Policía Nacional en Cataluña.

Fortuny, de 66 años, formó parte durante más de cuatro décadas de la fuerza de seguridad nacional, a la que ingresó en 1977. A lo largo de sus años de servicio, ocupó cargos de gran responsabilidad en distintas unidades -en su gran mayoría en Cataluña- entre las que destacan haber sido jefe de la Policía Nacional en Lleida, puesto que ejerció de 2012 a 2016, y, anteriormente, comisario de Rubí, una de las ciudades donde han tenido lugar uno de los femicidios.

Su último tiempo como comisario lo vivió como Jefe Regional Operativo en la mencionada comunidad autónoma, cargo que desempeñó desde 2019 hasta su pase a retiro, en enero de 2023. Aquel día, todos sus compañeros de la comisaría de Vía Laietana los despidieron con aplausos y afectuosas muestras de cariño, como puede verse en un vídeo que la Policía Nacional subió entonces a su cuenta de X. Fortuny, visiblemente emocionado, de despidió uno a uno de todos sus compañeros.

Tras hacerse público el suceso, la Delegación del Gobierno en Cataluña estudia ahora retirar todas las condecoraciones que obtuvo Fortuny durante toda su carrera. En este sentido, el delegado del Gobierno en esta comunidad, Carlos Prieto, ha recordado que Fortuny fue reconocido “por todos los cuerpos policiales: Mossos d’Esquadra, Guardias Urbanas, Policía Nacional y Guardia Civil”. “Estamos mirando cómo legalmente se puede llegar a hacer, pero sí, nos estamos planteando la retirada de las condecoraciones de manera póstuma”, ha expresado Prieto.

Han sido 44 años al #servicio de todos



La Jefatura Superior de @policia en #Cataluña ha rendido este pequeño homenaje al comisario principal Juan Fortuny de Pedro, jefe regional de Operaciones, en el día de su #jubilación



Siempre serás parte de la #FamiliaAzul 💙 pic.twitter.com/bj1AuxqWkY — Policía Nacional (@policia) January 15, 2023

Doble crimen machista

La principal hipótesis de los Mossos es que el policía jubilado ha matado con arma de fuego a su expareja, de unos 60 años, en Rubí, y a su actual mujer -de una edad parecida- en Castellbisbal, y posteriormente se ha suicidado. Los investigadores están pendientes de las pruebas de balística para determinar si el autor del doble crimen machista ha utilizado la misma arma de fuego en todos los casos.

Tras recibir la alerta, sobre las 11:00 horas de este martes, de que había una mujer herida en un piso de Rubí efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) se dirigieron al domicilio, donde encontraron a una mujer herida de gravedad, aunque no han podido hacer nada para evitar su muerte. Paralelamente, la Policía Local de Castellbisbal ha recibido el aviso de un familiar para acudir a un piso de esta localidad, donde han encontrado a la mujer y al comisario principal jubilado también muertos.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Rubí (Barcelona), en funciones de guardia, ha dirigido la comitiva judicial para proceder al levantamiento de los tres cadáveres en Rubí y Castellbisbal, poblaciones situadas a apenas 20 minutos de distancia en coche.

El Ministerio de Igualdad alerta de una situación de "emergencia" por violencia machista en España.