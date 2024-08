Niegan la incapacidad permanente a un hombre por cumplir con su prescripción médica: “Es incompatible con sus limitaciones físicas”

Hombre en silla de ruedas (Freepik)

La incapacidad permanente es una prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

El proceso para iniciar el trámite de incapacidad permanente puede comenzar de diferentes maneras, dependiendo de la situación del trabajador. En primer lugar, puede iniciarse de oficio cuando la entidad gestora toma la iniciativa, generalmente cuando un trabajador ha agotado el plazo de incapacidad temporal y ha sido dado de alta médica, o cuando se considera que está en una situación que podría constituir una incapacidad permanente.

También puede ser impulsado por la Inspección de Trabajo o por el Servicio Público de Salud, en este último caso con el consentimiento del trabajador y aportando su alta médica y historial clínico. Asimismo, las entidades colaboradoras pueden solicitar el inicio del trámite presentando la alta médica, el historial clínico y el expediente previo del trabajador.

Por otro lado, el procedimiento también puede ser iniciado a petición del propio interesado. En este caso, el trabajador debe completar el modelo de solicitud de incapacidad permanente y adjuntar la documentación personal y específica requerida en dicho modelo. Es importante destacar que aquellos trabajadores que no provengan de una situación de incapacidad temporal, ya sea porque no tienen protegida esta contingencia o porque no están dados de alta, deberán presentar la solicitud por su cuenta para dar inicio al procedimiento.

Durante la fase de instrucción, se puede requerir la presentación de toda la documentación adicional y pruebas médicas que se consideren necesarias para evaluar la situación del trabajador. El equipo de valoración de incapacidades (EVI) emitirá un dictamen-propuesta, basándose en el informe médico de síntesis elaborado por los facultativos de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el informe de antecedentes profesionales del trabajador.

Finalmente, los directores provinciales del INSS o del Instituto Social de la Marina (ISM), según corresponda, emitirán una resolución expresa. Esta resolución declarará el grado de incapacidad del trabajador, la cuantía de la prestación económica correspondiente, y establecerá el plazo a partir del cual se podrá solicitar la revisión de la incapacidad, ya sea por un agravamiento de la condición o por una mejoría. Sin embargo, no siempre es concedida y existen muchos factores que pueden llevar al tribunal médico a denegarla.

“Un caso muy loco”

Así ha sido el caso de un hombre que ha compartido el despacho de abogados Fidelitis en su cuenta de TikTok que describen como “muy loco”.

En el vídeo relatan la denegación a un paciente de la pensión por incapacidad permanente “por el hecho de que caminaba diez kilómetros”. Sin embargo, esto no es lo más grave del tema, “lo peor de todo esto es que estaba prescrito por su médico y según el tribunal médico, realmente era incompatible con las limitaciones físicas del paciente”. Cierran el vídeo asegurando que “no se entiende ni lo vamos a entender”.

Denegación de la incapacidad permanente

La incapacidad permanente puede ser denegada por varias razones, que generalmente están relacionadas con la evaluación médica, los requisitos legales y la documentación presentada. Algunas de las razones más comunes incluyen:

Insuficiencia de pruebas médicas : Si las pruebas médicas y los informes presentados no demuestran de manera concluyente que la enfermedad o lesión limita la capacidad del trabajador para realizar su trabajo o cualquier otro trabajo compatible con su formación, aptitudes y experiencia, la solicitud de incapacidad permanente puede ser denegada.

Falta de gravedad suficiente : La solicitud puede ser rechazada si se determina que la condición médica del trabajador no es lo suficientemente grave como para justificar un grado de incapacidad permanente. Esto puede ocurrir si se considera que la afección es temporal o susceptible de mejora con tratamiento médico.

No cumplir con los requisitos de cotización : En algunos casos, si el trabajador no ha cumplido con el período mínimo de cotización al sistema de la Seguridad Social, necesario para acceder a la prestación de incapacidad permanente, su solicitud será denegada. Este requisito varía dependiendo de la edad del trabajador y de si la incapacidad proviene de enfermedad común o accidente no laboral.

Capacidad para realizar otro tipo de trabajo : Si, a pesar de la condición médica, el trabajador es considerado apto para realizar otro tipo de trabajo dentro de su formación o experiencia, la solicitud puede ser denegada. La evaluación se centra en la capacidad del trabajador para realizar tareas laborales, no necesariamente las específicas de su empleo actual.

Documentación incompleta o incorrecta : La falta de presentación de todos los documentos necesarios, como informes médicos actualizados, historiales clínicos completos o cualquier otra documentación requerida en el proceso, puede ser motivo para denegar la incapacidad.

Recuperación o mejoría : Si durante el proceso de evaluación se observa que la condición del trabajador ha mejorado significativamente o que existe un pronóstico favorable de recuperación, la incapacidad permanente puede ser rechazada.

Falsedad o inconsistencias en la información: Cualquier discrepancia, falsificación de documentos o información incorrecta en la solicitud puede llevar a la denegación de la incapacidad permanente.