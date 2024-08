Policías en riesgo por la ola de calor: comisarías a 40 grados porque el aire acondicionado no funciona

Un agente de la Policía Nacional frente a su ordenador. (Policía Nacional) Europa Press

El aire acondicionado es el mejor aliado contra la ola de calor que castiga buena parte del país estos días. Por ello, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que cientos de policías nacionales están en riesgo al no funcionar los equipos de climatización en sus puestos de trabajo, lo que les obliga a soportar temperaturas “de hasta 40 grados centígrados”.

Se trata de un problema que se vive en numerosas dependencias policiales cada verano y este no iba a ser menos. Por ejemplo, el SUP reclama que la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que coordina todas las comisarías de Policía Nacional de la región, se encuentra afectada por esta circunstancia y en sus instalaciones las temperaturas llegan a rebasar los 40 grados. “Han intentado mitigar el problema con ventiladores y equipos de aire acondicionado portátiles, siendo insuficiente y no llegando a cubrir las necesidades mínimas”, añade el sindicato.

En su comunicado, el SUP asegura que “la Administración está incumpliendo el Real Decreto 486/1997, que establece las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, donde la temperatura debe oscilar entre 17 y 27 grados centígrados”.

“Esto supone”, continúa el SUP, un grave riesgo tanto para Policías, trabajadores en general y ciudadanos que visitan dichas dependencias”. Todo ello pese a que es “la capital de España, la Policía Nacional considerada de las mejores policías a nivel internacional y una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos”. Así, desde el sindicato tachan de “inaceptable y una vergüenza que las instalaciones no cuenten con unas condiciones mínimas adecuadas para el trabajo y para la atención al ciudadano”.

La primera ola de calor del verano de 2024 arrancó este jueves, con previsión de temperaturas de hasta 40 grados en zonas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Aragón, Extremadura y Navarra.

Más comisarías afectadas

Otra de las comisarías afectadas por las altas temperaturas es la del distrito de Arganzuela, también en Madrid. El SUP explica que los agentes han instalado un “equipo de aire acondicionado portátil” en cada planta. Resalta que esta dependencia policial está pendiente de abordar una obra que está “aprobada”, pero que no se ejecuta por motivos de índole económica. Otras comisarías como las de Alcobendas o Tetuán también han sufrido problemas similares en el último año.

Desde el SUP subrayan que son “conscientes del compromiso y los esfuerzos realizados por la Jefatura Superior de Madrid para acometer todos los problemas de climatización”, que “no son nuevos”. Añaden que la Jefatura “no da abasto” para resolver todas las incidencias y los problemas con las altas temperaturas se han convertido en “una tónica que se viene repitiendo año tras año”.

Y concluye el SUP: “Desde aquí denunciamos las condiciones de las instalaciones y solicitamos una intervención urgente antes de que ocurra un mal mayor. De otro modo, el Sindicato Unificado de Policía se verá en la necesidad de activar todos los mecanismos oportunos a su alcance para que se cumpla la normativa vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales”.

El pasado sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya informaba de los picos de los termómetros: “Más de noventa estaciones meteorológicas de nuestra red han alcanzado o superado 40 ºC este 10 de agosto. Se trata, aproximadamente, de una de cada nueve. En localidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura se han superado 42 ºC”.