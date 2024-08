Pacientes con sus propios ventiladores y sustituciones que no se cubren: así afectan los “recortes de Ayuso” al Hospital de La Paz

Fachada del Hospital Universitario La Paz en Madrid. (Europa Press)

Lejos de ser un periodo tranquilo, el verano es una de las épocas más duras para los profesionales sanitarios. La falta de contratos para cubrir las vacaciones repercute en las ya insuficientes plantillas y este año, además, se suma el inconveniente de que los médicos internos residentes (MIR) de último curso, que empezaron su formación en 2020 unos meses más tarde de lo habitual debido a la pandemia, no han podido ser contratados como especialistas durante estos meses estivales porque terminan su residencia en septiembre.

En los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid la situación es aún más delicada, según denuncia el sindicato CCOO, debido a los “recortes económicos” impuestos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que incluyen “medidas de ahorro energético y recortes en permisos y sustitución del personal”. “Cada responsable de hospital o centro de salud decide en qué capítulos y áreas actúa recortando. No existe una directriz única, lo que genera un impacto negativo en la gestión de personal y en la calidad asistencial a los y las pacientes”, indica el sindicato, que asegura que esas medidas para contener el gasto en los centros sanitarios suponen “un nuevo ataque y deterioro de la sanidad pública madrileña”.

Esas nuevas directrices del Gobierno regional, asegura el sindicato, han obligado a la dirección del Hospital La Paz a “modificar las consignas de temperatura de todas las salas del hospital, salvo en los laboratorios, quirófanos o salas especiales”, estableciendo en 25 grados la temperatura mínima del aire acondicionado durante el verano. Los responsables del centro se amparan en la instrucción técnica 3.8.1 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) por razones de ahorro energético, pero CCOO recuerda que esta normativa excluye de su cumplimento a hospitales y residencias de personas dependientes y otros lugares donde haya personal vulnerable o de riesgo por temperaturas extremas.

El incremento de las temperaturas está afectando tanto al personal sanitario de La Paz como a los pacientes, hasta el punto de que algunas familias han optado por llevar ventiladores de sus casas para aliviar el calor en las habitaciones, asegura CCOO, que también denuncia que no se trata de una situación puntual, sino que “cada verano sufren las consecuencias de la falta de un mantenimiento adecuado”.

“Esto no es nuevo, ocurre todos los años. El edificio es antiguo y no está preparado para estas olas de calor constantes”, señalan a Infobae España desde la sección sindical de CCOO del mencionado hospital, que explican que aunque la instrucción es mantener la temperatura a 25 grados, “han realizado mediciones en servicios donde la actividad es muy alta y han registrado 27 grados, una temperatura que no es confortable para trabajar”.

Señalización de consultas en el hospital. (Eduardo Parra / Europa Press)

Y aunque no han realizado esas mediciones en las habitaciones de los pacientes “por respeto a su intimidad”, el sindicato insiste en que hay familiares que han decidido “llevar ventiladores como solución más inmediata” al sofocante calor de los últimos días en Madrid, donde las temperaturas han rozado los 40 grados y las noches no han bajado de los 30 grados. A partir de este viernes, además, comienza la cuarta ola de calor del verano que afectará a buena parte del país, con temperaturas muy altas hasta, al menos, el domingo.

La Consejería niega recortes

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad madrileña que dirige Fátima Matute, aseguran que la climatización “no se ha visto sometida a ningún recorte presupuestario” e indica que en los últimos cuatro años se han realizado sustituciones de equipos y renovación de instalaciones que “han supuesto una inversión de más de 1,6 millones de euros, adaptándose así a la normativa del Gobierno central en cuanto a medidas de ahorro energético (IT 3.8.1 de RTTE) con temperaturas comprendidas entre los 25 y los 27 grados, que son confortables tanto para pacientes como para profesionales”, añaden.

La Consejería también explica que el intenso calor al que hace referencia CCOO, se debió a “una situación puntual en una sola zona”, debido a una máquina que, aunque funciona, “requiere ser sustituida para alcanzar una temperatura óptima”. Como no se puede llevar a cabo sin parar la climatización del área, señala el departamento, “deberá realizarse cuando las altas temperaturas remitan”. No obstante, añaden desde el Gobierno autonómico, la temperatura en dicha zona “no ha superado en ningún momento los 27 grados en horas centrales del día”.

Imagen de una doctora en un laboratorio. (Comunidad de Madrid)

Sin embargo, desde el sindicato insisten en que no se trata de una situación puntual y que esas altas temperaturas ya se han registrado en años anteriores y no solo en La Paz, sino también en otros hospitales madrileños.

CCOO también sostienen que los recortes de Ayuso “se han cebado con los permisos del personal sanitario, como son parentales, los de lactancia o en caso de accidente de trabajo o excedencia”, pues bien se retrasan o directamente no se producen. “Antes de las nuevas directrices del Gobierno regional la sustitución era inmediata, por lo que no se mermaban las plantillas, pero ahora, en ocasiones, afecta seriamente a la continuidad del servicio, sobrecarga al personal, rompe la planificación de los servicios, impide la conciliación familiar y añade cansancio en los trabajadores en activo”, concluyen.