Un catalán da su opinión sobre Madrid y se hace viral: “Madrileños, estáis aprobados”

Gran vía de Madrid (Wikimedia Commons)

Madrid es uno de los destinos turísticos favoritos del país. Y es que, aunque no tiene playa, sus calles, su gastronomía y sus gentes te terminarán de convencer y enamorar para visitarla de nuevo. De esta manera, según las estadísticas de la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur) y la de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur), la Comunidad de Madrid acogió a 6.038.588 millones de turistas extranjeros en 2022, lo que se traduce en un 8,4% de los 71,5 millones llegados a todo España.

Un joven catalán que visitó la capital española en octubre de 2023 se ha hecho viral en TikTok por su opinión sobre la capital española. Su video ha provocado múltiples comentarios y reacciones de los usuarios que manifiestan la misma opinión del tiktoker. El visitante, que lleva dos años viviendo en Irlanda, tiene 51,9 mil seguidores en la red social (@mate_five) en la que aprovecha para subir contenido sobre sus viajes, así como consejos y su día a día en el país de “tierra de Eire”.

Madrid “mola mazo”

Habitualmente, es común consultar algunas reseñas en internet de otros usuarios con intereses similares, antes de planear un viaje. De esta manera, puedes evitar malentendidos o malas experiencias y disfrutar al completo de tu estancia en el destino. Y precisamente, esto es lo que hizo sin titubear el tiktoker Mate Five, cuando visitó Madrid.

Un catalán cuenta su experiencia en Madrid (Captura extraída de @mate_five en TikTok)

En el video se ve al joven catalán andando de noche por la calle mientras aprovecha para comentar su opinión: “Acabo de estar tres días en Madrid y la verdad que mola mazo. Fuera de coñas, me ha molado mucho Madrid”. Así, ha comparado Madrid con su ciudad natal, añadiendo que “se me ha hecho una ciudad muy parecida, o sea, literal, que iba por calles que decía tío, yo esta calle la he visto en Barcelona, sabéis. Ha sido muy guapo, ha estado muy guapo y entiendo por qué la gente de Madrid está enamorada con Madrid”.

Finalmente, ha expresado que Madrid transmite unas “vibes” o algo que no sabe definir en el “cielo de Madrid” que emite “mucho rollazo”. “Me ha molado, me ha molado mucho. Es una ciudad que la recomiendo mucho. Así que madrileños, estáis aprobados”, declara al final.

Esto mismo se ha visto reflejado también en los comentarios del vídeo, que lejos de estar disconformes con él se han visto comentarios elogiando a la “Villa”: “Yo siempre vuelvo a Madrid en cuanto puedo. Transmite algo mágico qué no se siente en otras grandes ciudades y el cielo es de otro mundo”; “Soy de Barcelona hasta la muerte, catalán por los cuatro lados, pero siempre que he ido a Madrid me lo he pasado bomba y me han tratado de lujo”; o “Yo soy de Barcelona y vivo desde hace 11 años en Madrid y cada vez más enamorado de esta ciudad” han escrito algunos usuarios.

El récord de turistas en Madrid

En resumen, el año pasado el total de turistas extranjeros que visitaron Madrid gastaron 9.610 millones de euros, un 208,8 % más que en 2021. Además, cabe señalar que Madrid estuvo en el podio de las comunidades que más gasto de turistas registró en diciembre de 2022, detrás de Canarias y Cataluña. Asimismo, se obtuvo el mejor dato en el mes de junio de 2023, cuando la ciudad recibió 890.031 turistas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).