Quién es Daniel Illescas, el nuevo compañero de aventuras de Victoria Federica: “Necesitábamos un poco de adrenalina”

Daniel Illescas en una imagen compartida en Instagram (@danielillescas)

Daniel Illescas ha construido una carrera meteórica como influencer en Instagram gracias a su casi millón y medio de seguidores en la red social. Su popularidad se disparó tras su relación de varios meses con Laura Matamoros, pero su recorrido en el mundo digital comenzó mucho antes, a los 16 años, cuando sus fotos en Fotolog captaron la atención de un fotógrafo profesional.

Desde entonces, Illescas se ha convertido en uno de los creadores de contenido y modelos más solicitados de España, trabajando en numerosas campañas publicitarias. Y su éxito en las redes sociales le ha permitido vivir exclusivamente en ellas y así dejar atrás a los trabajos que realizó de adolescente como dependiente de supermercado de un camping.

Con tan solo 31 años, el barcelonés ha viajado por todo el mundo. A través de sus publicaciones en Instagram, Daniel Illescas comparte con sus seguidores su amor por la naturaleza, los viajes, las aventuras y, sobre todo, su especial vínculo con su abuela Carmen. Juntos, han emocionado a miles de personas al mostrar cómo cumple los sueños de la abuela, como descubrir el mundo, disfrutar de la Feria de Abril o subirse a un globo aerostático.

Pero la faceta solidaria de Illescas va más allá de compartir momentos entrañables con su abuela. Durante su visita a la isla keniata de Mfangano en 2017 su vida cambió. Allí, sufrió un golpe de realidad al descubrir cómo vivián los niños de la zona, quienes se veían obligados a acostarse sin cenar los días de lluvia debido a la falta de un lugar cubierto en el que cocinar.

Este hecho marcó un punto de inflexión para él, quien decidió utilizar su poder para marcar la diferencia. Así nació Be part of it, un proyecto solidario que recaudó 15.000 euros para construir una cocina y un comedor cubierto en la isla. Además de ello, compartió su experiencia en el libro Be part of it: La aventura que cambió el rumbo de mi vida. A partir de ese momento, se convirtió en un luchador por las causas sociales, y el año pasado acompañó al atleta con un 76% de discapacidad, Alex Roca, en la media maratón de Barcelona.

El pasado año, el influencer también se atrevió con un nuevo desafío al participar en la octava edición de Masterchef Celebrity. Illescas sorprendió al jurado y a la audiencia con su pasión por la cocina, quedando en tercera posición y demostrando que sus talentos van más allá del mundo digital.

Sus vacaciones junto a Victoria Federica

Victoria Federica continúa disfrutando de un verano repleto de experiencias exclusivas. La sobrina de Felipe VI se ha ido a Maldivas junto a un grupo de amigos, donde se alojaron en un lujoso yate con capacidad para 24 pasajeros y disfrutaron de las maravillas que ofrecen los arrecifes de coral. Entre sus compañeros, Daniel Illescas ha protagonizado una de las estampas más destacadas al aventurarse con la hija de la infanta Elena en una moto de agua.

“Necesitábamos un poco de adrenalina”, escribió Victoria Federica junto a una imagen en la que se la ve conduciendo la moto con Illescas como acompañante. Genoveva Casanova y la tiktoker Lola Lolita también han coincidido con la influencer durante su estancia en el continente asiático, tal y como ha dejado ver la propia Victoria Federica a través de sus redes sociales.

Daniel Illescas y Victoria Federica en una publicación de Instagram (@vicmabor)