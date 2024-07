Estas son las personas a las que Hacienda devolverá 4.000 euros

Agencia Tributaria. (Europa Press)

En un sorprendente giro de los acontecimientos, numerosos pensionistas españoles, recibirán un inesperado ingreso de entre 3.000 y 4.000 euros debido a un error cometido por la Agencia Tributaria. Este fallo, que afectó a trabajadores de sectores específicos como la metalurgia, la construcción y el comercio, ocurrió entre 1967 y 1978. Durante este periodo, los afectados tributaron sobre el 100% de su pensión, cuando, en realidad, sólo debían haber tributado sobre el 75%, por lo que aportaron un 25% de lo que les correspondía. Una sobrecarga fiscal que será recompensada.

El reciente fallo del Tribunal Supremo ha sido crucial en la resolución de este asunto. La máxima instancia judicial del país ha respaldado las demandas presentadas por el colectivo afectado, reconociendo su derecho a recuperar el dinero indebidamente cobrado. Esta sentencia establece un precedente importante, validando las reclamaciones de los pensionistas y abriendo la puerta para que puedan solicitar la devolución correspondiente a los últimos tres ejercicios en los que se reconoció el fallo de Hacienda.

Los pasos a seguir para cobrar los 4.000 euros

A diferencia de otros casos de compensación, como los errores en el sistema de copago farmacéutico, donde el dinero se devolvía automáticamente; en esta ocasión los pensionistas deben reclamar proactivamente su devolución. El proceso para solicitar el reembolso de entre 3.000 y 4.000 euros se realiza de forma online a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, los interesados deben:

Acceder a la página oficial de la Agencia Tributaria Identificarse con sus credenciales Seleccionar la opción de “aportar documentación complementaria” Modificar la información relativa a este caso en las declaraciones de impuestos correspondientes a los ejercicios de 1975 a 1978

Es vital que los pensionistas realicen este trámite dentro del plazo establecido para no perder el derecho a la devolución. Si llegado el 1 de enero de 2025 los solicitantes no han recibido la cuantía, pueden percibir intereses de demora por cada día que pase de ese 1 de enero.

No todos los mutualistas de aquellos años, que tienen un aviso en sus datos fiscales para que revisen sus cuentas, se acabarán beneficiando de esta devolución, cada paso es particular. Asimismo, el dinero no aparecerá de forma ipso facta en las cuentas, ya que, es un proceso de recalculado de las retenciones.

Reclamación post mortem

En el caso de que la persona afectada por este error tributario hubiera muerto, la ley contempla que sus descendientes también puedan beneficiarse de esa compensación. El trámite para los familiares sigue los mismos pasos que el de los pensionistas, con la diferencia de que deberán presentar una documentación adicional que acredite su relación con el fallecido y su derecho heredar. Entre esos papeles tienen que figurar:

El certificado de defunción del pensionista

El testamento o declaración de herederos que demuestre quiénes son los beneficiarios legales

Documento de identificación de los herederos

Una vez recopilados estos documentos, los herederos deben acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria y seguir los pasos establecidos para la modificación de la información en las declaraciones de impuestos correspondientes a los años afectados. Este procedimiento asegura que el dinero injustamente cobrado por Hacienda no se pierda y llegue a las familias de los afectados, proporcionando un alivio financiero.

