Ana Herminia mantuvo encuentros con Finito de Córdoba “meses antes” de que su boda con Arantxa del Sol: “Nunca fui la otra”

Ana Herminia en '¡De Viernes' (Mediaset)

Ana Herminia Illas ha sacado a la luz la verdad de su relación con Finito de Córdoba en su visita a ¡De Viernes! tras las últimas declaraciones que hizo Arantxa del Sol, pareja del torero, quien visitó el plató presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta el pasado viernes, 19 de julio.

La polémica surge en Supervivientes 2024, cuando hubo conflicto entre Ángel Cristo Jr. y Arantxa del Sol porque se rumoreaba que sus respectivas parejas tuvieron algo cuando eran jóvenes y que habían retomado su historia hace menos de un año, cuando el torero ya estaba con la empresaria.

Según ha relatado la nuera de Bárbara Rey, conoció al diestro cuando ella tenía 19 años y no a los 17 como se había afirmado semanas anteriores. No obstante, el andaluz le había pedido que mintiese sobre la edad “para que las fechas cuadraran” y no se solapasen respecto a la relación que tenía este con Arantxa del Sol.

Ana Herminia Illas en '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Nunca fui la otra”

“El secreto es que, efectivamente, el año que yo vengo acá es el año que él se casa, en el 2001″, ha afirmado, dejando entrever que le tenía “escondida”. Ante la insistencia de los tertulianos, la invitada ha sacado a la luz que tuvo encuentros íntimos con el torero “meses antes de casarse”. Sin embargo, para entonces ella no sabía nada sobre Arantxa del Sol, puesto que “no había móviles”, sino que le “llamaba desde una cabina de teléfono”.

La pareja de Ángel Cristo Jr. ha desvelado que al enterarse de su matrimonio con Arantxa del Sol, ella tomó un vuelo de vuelta a Venezuela, su país de nacimiento. “Yo estoy con el ese día, me regreso a Venezuela y ya no me atienden más el teléfono. Yo me entero a los dos meses por la televisión. No me atendió el teléfono nunca más, desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela”, ha expresado la pareja de Ángel Cristo Jr.

Aquello supuso un antes y un después en su vida. “Me encuentro con mucho dolor y no daba crédito a lo que estaba escuchando, no me lo podía creer”, ha admitido. “Hasta que conocí a Ángel pensaba que no me iba a casar nunca porque él era el amor de mi vida”, ha confesado.

Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia (Europa Press)

Ana Herminia ha tomado la decisión de traer al presente este capítulo de su vida porque no quería quedar como “una cualquiera” porque ella nunca fue “la otra” en la relación de Finito con Arantxa del Sol. El torero y la venezolana retomaron el contacto en 2009, después que este tenía seis años de matrimonio con la exsuperviviente. Ana le llamó para contarle que estaba embarazada y, según ella, él le respondió que “ese niño tendría que haber sido mío”.

Aunque durante años, los dos mantuvieron una amistad, lo cierto es que Ana decidió poner tierra de por medio por una clara razón. “El problema que yo veo con él ha sido el ego, toda su vida. El creerse superior”, ha afirmado.