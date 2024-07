Conmovedor mensaje de Amaia Montero tras las palabras que Sara Carbonero le dedicó en sus redes. (Europa Press)

La aparición de Amaia Montero en el concierto de Karol G el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, después de un tiempo retirada de los escenarios, no ha dejado indiferente a nadie. Por motivos de salud, la cantante llevaba una temporada alejada de los medios y de su carrera profesional, por lo que su participación en el concierto de la artista colombiana ha causado la alegría de miles de admiradores y compañeros, entre los que se encuentra Sara Carbonero.

La emotiva interacción de Sara Carbonero y Amaia Montero

La periodista ha querido dedicar una publicación de Instagram a la artista vasca para expresar su agradecimiento en un emotivo mensaje que ha levantado la preocupación de sus seguidores debido a su desconocido estado de salud: “Llevaba todo el día emocionada hasta las lágrimas con la actuación de Amaia Montero, el bucle con Rosas, quisimos hacerle nuestro humilde homenaje y salió esto. Y me cambió la mirada, no solo por fuera”, comenzaba así el mensaje de la periodista.

“De verdad, Amaia, gracias por darnos alas y esperanzas, por tu valentía y tu fuerza, con esa elegancia y saber estar, con esa voz inconfundible y esa canción que pasen los años que pasen, será siempre un himno y nos pegará pellizco de los buenos. Tu música es terapia y es muy necesaria para acallar los ruidos. Te mereces todo lo bueno. Te vamos a esperar siempre”, continuaba su agradecimiento.

Por último, no olvidó felicitar a Karol G por brindarle esta oportunidad a la ex integrante de La Oreja de Van Gogh: “Aprovecho para añadir que vivan las mujeres que ayudan a otras mujeres, (precioso gesto de Karol G), que brillan juntas y no se ven como una amenaza. Tengo la suerte de estar rodeada de muchas y qué bueno, seamos tribu”, finalizaba así su pie de foto.

Amaia Montero no tardó en responderle haciéndole saber que contaba con su apoyo y dejando ver que tenían una estrecha relación de amistad: “Aquí tendrás siempre mi mano para agarrarnos bien fuerte”, decía la cantante en su comentario. La interacción concluyó con una respuesta de Sara Carbonero que alarmó a sus seguidores ante la incertidumbre de su actual estado de salud: “Lo mismo te digo, mi mano y el brazo entero. Siempre fuertes. Más gracias por emocionar a todo un país”, reiteraba la periodista.

El estado de salud de Sara Carbonero

Lo cierto es que la preocupación de los fans no viene a raíz de esta publicación. Días anteriores publicaba en sus historias una foto en el hospital, sin especificar cual era el motivo. Aunque no se sabe nada sobre por qué estaba allí, sus frecuentes reflexiones en sus publicaciones dejan intranquilos a sus seguidores.