Las revistas del corazón esta semana: Mar Flores se escapa a Ibiza en compañía de “un buen amigo”

Portadas de la revistas del 10 de julio de 2024.

‘Lecturas’

Acaparando la primera plana de la portada de este miércoles, 17 de julio, la revista del corazón se hace eco de la entrevista que María José Suárez dio en ¡De Viernes! la pasada noche del viernes, 12 de julio. La que fuera Miss España acudió al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta para desvelar la verdad de su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras las “mentiras” que este había dicho en el mismo programa tan solo una semana antes de que ella visitase el mismo plató.

“Yo no sabía que él me grababa”, es la declaración que destaca la publicación y con la que la modelo hizo referencia a los vídeos íntimos que el jinete había grabado sin su consentimiento y que, posteriormente, mostró a su amante, Valeri. “Salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza. Ella me da detalles de cómo tengo mis partes… Es un delito que Álvaro enseñe vídeos a terceros”.

Lecturas también da protagonismo al rostro de Antonio Banderas, quien acaba de sufrir un duro golpe tras perder la batalla para salvar su casa. El actor había iniciado un proceso judicial para evitar que su residencia en Marbella fuese demolida, pero todo indica que las cosas no salieron como él esperaba. En el cierre de la portada se encuentra la princesa Leonor, cuyo primer viaje oficial en solitario es analizado al detalle por Pilar Eyre, y Mar Flores, quien ha disfrutado de una escapada a Ibiza con un buen amigo.

Portada de la revista 'Lecturas' del 17 de julio de 2024

‘Semana’

La gran protagonista de la primera plana de Semana este miércoles es Belén Esteban, quien confiesa a la revista del corazón que se encuentra decepcionada con el clan Campos. Tanto es así que ha puesto tierra de por medio y las ha bloqueado para evitar mantener contacto con ellas.

Compartiendo portada también están la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes recibieron a la Selección Española en el palacio de la Zarzuela tras su victoria en la Eurocopa de Alemania 2024. Las dos volvieron a recrear aquella icónica fotografía de hace dos años, concretamente del 2012, con el nuevo triunfo de La Roja.

En el cierre de la publicación, se recoge la dulce reaparición de Kate Middleton en el campeonato de tenis de Wimbledon y la entrevista a la actriz Hilal Altınbilek, protagonista de la nueva serie de Telecinco, Una vida perfecta.

Portada de la revista 'Semana' del 17 de julio de 2024

‘Diez Minutos’

La gran protagonista de esta semana es Mar Flores. La revista del corazón saca a la luz fotos exclusivas de la madre de Carlo Costanzia durante sus vacaciones en Ibiza junto a los cuatro hijos que tuvo con Javier Merino, destacando la espectacular silueta que luce a sus 55 años.

Compartiendo primera plana también se encuentra el rostro de Irene Urdangarin, quien aparece muy cariñosa con su novio, Juan Urquijo, con quien se funde en apasionados besos. La publicación también se hace eco de la segunda reaparición de Kate Middleton en Wimbledon, donde entrega la copa a Carlos Alcaraz, y la asistencia de Felipe VI y la infanta Sofía a la final de la Eurocopa.

Portada de la revista 'Diez Minutos' del 17 de julio de 2024

‘¡Hola!’

La revista del corazón vuelve a traer al presente el triunfo de la Selección Española en la Eurocopa de Alemania 2024. Para ello, muestra la emoción de Felipe VI tras conocer que La Roja había ganado la copa y la recepción del equipo de Luis de la Fuente en el palacio de la Zarzuela, donde la princesa Leonor y Sofía alzaron el premio, al igual que hace doce años.

La primera plana también recoge el posado de Teresa Baca junto a su hija, Teresita, y el de Norma Duval, quien se fotografía por primera vez junto a sus nietos, Izan y Valentina. También se encuentra el rostro de la princesa Kalina, quien saca a la luz los secretos de su “cuerpo de acero”, y Kate Middleton y su reaparición en Wimbledon.

Portada de la revista '¡Hola!' del 17 de julio de 2024