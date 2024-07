Una ecuatoriana alucina con lo que ve la primera vez que va a un supermercado en España: “En Ecuador no es común ver jamones colgados”

Cosas de un supermercado en España que llamaron mi atención 😁🇪🇸 Soy de Ecuador, y aquí lo explico para quienes no lo entiendan: 1. En Ecuador no es común ver jamones colgados como aquí; no es para nada típico. Solo lo venden en lonchas y muy poco. 2. En la costa no se acostumbra a comer conejo y sería raro verlo en un supermercado (en la sierra sí comen cuy, jaja). 3. Allá no hay tanta variedad de quesos como aquí. Lo típico es el queso fresco de vaca. 4. Las máquinas de zumo no están en todos los supermercados como aquí, pero sí hay lugares con zumos naturales y muchas frutas exóticas. 5. Las aceitunas son limitadas porque las importan. No se consumen tanto como en España, ni hay tanta variedad. Al final, es cuestión de tomarnos con humor estas diferencias y disfrutarlas. ♥️ #latinosenespaña #emigraraespaña #emigraraespaña #supermercados #vivirenespaña