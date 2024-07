Nacho Cano tras su detención por contrataciones irregulares: “La única razón de esto es mi apoyo a Ayuso”

Nacho Cano en la rueda de prensa este martes

El fundador de Mecano y productor Nacho Cano, ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad este martes, tras haber sido acusado de contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical ‘Malinche’ en Madrid, que desde 2022 se presenta en el recinto Ifema. Por el momento está a la espera de recibir citación judicial del juzgado que investiga los hechos.

Tras su puesta en libertad, Nacho Cano, junto con 17 becarios mexicanos, ha dado una rueda de prensa en la capital a las 18 horas en la que ha querido explicar los motivos por los que la Policía Nacional le ha detenido esta mañana. “En algún momento del año pasado me llama Jimena Carraza de Casa de México y me dice que van a poner un programa de becas y que han decidido dar tres a Malinche. Como teníamos previsto el estreno en México para el año que viene, ese programa de becas lo ampliamos a un número de 19 personas. Yo me desplazo a México, hacemos casting y se eligen a las personas. No estamos hablando de traer trabajadores que quiten el trabajo a la gente de aquí”, ha iniciado el productor y creador de la obra.

Durante la intervención, Cano ha explicado que los mexicanos que participan en la obra reciben una remuneración de 500 euros mensuales y viven en un hostal junto con los profesores. “Comenzamos con este programa de becas en colaboración con la escuela, asegurando que todo se desarrollara adecuadamente. Viven en un hostal con profesores y se incorporan a las prácticas. En ningún momento se reemplaza a trabajadores; ellos vienen a sumar” afirmó Cano.

Así mismo, Cano ha explicado que una de las participantes era “conflictiva” pero por el momento no ha añadido ningún detalle sobre esta calificación. Posteriormente esta se marchó “amenazando que va a denunciar”, ha añadido en su intervención.

“El criminal no soy yo, es la Policía a los que hay que investigar”

Tras esto, el productor ha explicado que hace “dos semanas” aparecieron 12 policías en la escuela donde se dan las clases donde dice que llevaron “a los becarios a comisaría”. “No hacen falta 12 policías a menos que tú quieras achantar, coaccionar”, ha añadido Su abogado ha explicado que estas personas llegaron a España “regularmente”. Asimismo, uno de los abogados de Cano ha asegurado que el permiso de estancia por estudios “lo han solicitado ellos” y están a la esperada de resolver esos expedientes

Cano se ha defendido que para él es una actuación “dirigida” para quitar atención de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que actualmente está siendo juzgada. También ha reiterado ya que es “amigo” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y esto también habría influido en su detención. “Hay que llegar la atención a un sitio que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno y como Nacho Cano es amigo de Ayuso y no soy de izquierdas porque no soy idiota. Por todo esto en la agenda está ir a por mi”, ha remarcado. En varias ocasiones se les ha visto juntos y en 2021, Ayuso le entregó la Medalla al Arte y la Cultura durante las celebraciones del 2 de mayo.

“Yo no me he posicionado políticamente. Yo he apoyado a Ayuso porque mantuvo abiertos los teatros cuando todos los demás países cerrados y ha mantenido esta ciudad viva. Es una persona que ha hecho por el arte y la cultura y por mi ciudad, se lo he reconocido porque no soy un cobarde”, se ha justificado, mientras ha asegurado que “no ha votado al PP ni al PSOE ni ha nadie”.

En la rueda de prensa, el exmiembro de Mecano también ha ido contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, primero asegurando que la Policía ha actuado de forma “dirigida” y segundo reiterando que es a este cuerpo a quien hay que investigar. “El criminal no soy yo, es la Policía a los que hay que investigar”, ha defendido, a los que también ha acusado de seguir “una maniobra orquestada” y de haber querido “achantar” y coaccionar a parte del reparto de su musical. “Si me encuentran muerto en la cuneta ya sabéis quién ha sido”, ha añadido.

