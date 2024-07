El pueblo de Jaén donde los habitantes tienen que enterrar a sus propios familiares: “El Ayuntamiento no designa a nadie para que entierre”

Cementerio (Pexels)

Ni está ni se le espera. Los pueblos jiennenses de Torreblascopedro y Campillo del Río se han quedado sin enterrador. En caso de que sus vecinos sufran la pérdida de algún familiar, serán ellos mismos los que, a partir de ahora, tendrán que buscarse por su cuenta a quien le dé sepultura en el cementerio municipal. Así lo aseguraba su alcalde, Juan María Ruiz (Andalucía Por Sí), en el último pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado jueves.

Estallaba el conflicto cuando el grupo municipal socialista preguntaba sobre las funciones del nuevo operario del camposanto local que ha conseguido la plaza tras la jubilación de su antecesor. “Abrir, cerrar y tener limpio totalmente el cementerio, esa es la función que tiene la persona que ha sacado la plaza. Enterramientos cero”, apuntaba de manera firme Ruiz.

“Como si lo quiere enterrar el propio familiar”

Ante la incredulidad de los presentes en el pleno, el alcalde explicaba que “el Ayuntamiento no designa a nadie para que entierre”. “Si se muere tu familiar puedes avisar a quien te dé la gana para que lo entierre”, añadía. “La función de la plaza es limpiar el cementerio, como si lo quiere enterrar el propio familiar”, continuaba con total seguridad.

Los socialistas no tardaban en reaccionar y afirmaban, tal y como se puede ver en el vídeo publicado por el medio Jaén Hoy, que esta situación era inédita e inviable y que la tarea de enterrar era más que necesaria. Ruiz, por su parte, contestaba rápido: “Eso lo has visto en todos los sitios, tú lo verás como tú quieras. Tú lo verás necesario”. El magistrado, que confundía en varias ocasiones cementerio con ayuntamiento, detallaba que cada familia debía designar a alguien para que acudiera a dar sepultura al difunto: “Como si me quieren llamar a mí”. De nuevo, el grupo parlamentario actuaba y le preguntaba al responsable si entonces podían acceder al camposanto cuando quisieran, su respuesta se contradecía con lo apuntado anteriormente: “La única persona que tiene que tener llave es la persona que ha aprobado la oposición”.

“Es incomprensible”

El portavoz socialista en el municipio, Antonio Palacios, tachaba de “increíble” que el Ayuntamiento hubiera contado siempre con un operario encargado de los enterramientos y que ahora que se saca una plaza específica para el cementerio, no haya nadie para que de sepultura a los difuntos. Asimismo, añadía que las palabras del alcalde instando a cada familia a que entierre a sus muertos son “una desfachatez”.

“Es incompresible que en un momento de dolor como es la pérdida de un ser querido, el alcalde mande a los familiares a buscar un albañil que les pueda hacer el trabajo o directamente hacerlo ellos mismos”, denunciaba Palacios.

“En qué cabeza cabe que no vamos a enterrar a los fallecidos”

En declaraciones al diario La contra de Jaén, el alcalde explicaba que hasta ese momento habían sido las compañías aseguradoras las encargadas de llevar a un profesional para proceder con el sepelio. “En veinte años no se me ha dado el caso de que falleciera alguien sin seguro”, apuntaba, al mismo tiempo que aseguraba que si se diera esa situación contrataría a alguien. “En qué cabeza cabe que no vamos a enterrar a los fallecidos”, se preguntaba.

Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.