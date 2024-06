La polémica campaña contra la violencia sexual en Almería llega a los juzgados por incitar a la corrupción de menores

Imagen del cartel del Ayuntamiento de Almería que ha desatado la polémica (X)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha abierto diligencias previas tras una denuncia de Vox para que se investigue si se ha incitado al delito de corrupción de menores con una campaña de sensibilización promovida por el Ayuntamiento de Almería contra las agresiones sexuales, con el lema ‘Si dice no, no es sexo, es agresión’ y que fue retirada.

En el polémico cartel de Almería se veía la fotografía de un niño sobre el mensaje “si dice no, no es sexo, es agresión”, acompañado a su vez de la información de que “el 72,3 % de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima”. El consentimiento al que hace referencia el cartel no existe para la infancia y la adolescencia: por debajo de 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, se acuerda incoar diligencias previas y dar traslado a la Fiscalía para que informe sobre las diligencias a practicar o la continuación de estas actuaciones. En la denuncia de Vox, consultada por EFE, se recuerda que dicha campaña fue lanzada el pasado 15 de mayo e incluía este cartel con un “lema que implica que, en caso de consentimiento del menor, el sexo mantenido sería lícito y, en definitiva, legal”.

Según la denuncia, el cartel, que incluía el logotipo del Ayuntamiento de Almería, el del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el del Ministerio de Igualdad, contenía otra frase en la que se indicaba que “el 72,3 % de las agresiones sexuales a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima”. “Es decir, con la utilización de fondos públicos que deberían haberse destinado a una campaña contra la violencia sexual ha sido, contrariamente, utilizada para promover las relaciones sexuales con menores”, ha afirmado Vox.

Los menores no pueden prestar consentimiento válido

Para este partido, no caben “dudas” de que se relaciona a un menor con la licitud de las relaciones sexuales si éste presta consentimiento. “A ello, además, se acompaña una frase donde se hace referencia a los menores. Menores que, recordemos, no pueden prestar consentimiento válido para mantener relaciones sexuales”, ha señalado.

Ha indicado que el Ayuntamiento de Almería publicó en sus redes sociales una disculpa en la que reconocía un “error” y que había “asumido” la gravedad de lo ocurrido al retirar la campaña, en la que “se han utilizado fondos públicos que no van a poder ser recuperados”, lo que implica una “posible comisión de un delito de malversación de caudales públicos”.

Vox ha indicado que será preciso incoar un proceso penal para determinar quién aprobó este proyecto y las cuantías destinadas, además de las personas que han tenido responsabilidad en los hechos.

Por ello ha pedido que se abra un procedimiento penal para depurar responsabilidades tras identificar a los posibles responsables de los hechos, y que el Ministerio de Igualdad informe sobre la financiación recibida por el Ayuntamiento para esta campaña, ya que considera que lo ocurrido puede ser constitutivo de incitación al delito de corrupción de menores, “sin perjuicio de ulterior calificación”.

*Información elaborada por EFE