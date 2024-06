Ángel Cristo anuncia su boda en la entrevista más dura contra su madre, Bárbara Rey: “Fingía suicidarse delante de mí”

Ángel Cristo y Ana Herminia, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

Tras su paso por Supervivientes, Ángel Cristo Jr. sigue explotando su popularidad y esta semana protagoniza una exclusiva en la revista Lecturas para anunciar que se casa con su novia, Ana Herminia Illas. Pese a tratarse de una noticia feliz, el hijo de Bárbara Rey ha aprovechado para volver a cargar contra la vedette, a quien dedica durísimos ataques.

El primer golpe para la madre de Ángel Cristo es la fecha elegida para el enlace matrimonial. Y es que la pareja pasará por el altar el próximo 17 de octubre, el mismo día en que nació Ángel Cristo padre, un nuevo gesto de afecto al domador que probablemente no hará ninguna gracia a Bárbara, quien ya manifestó su dolor por ver a su hijo luciendo en Honduras la cinta roja del hombre que la maltrató.

Sobre el hecho de que esto se pueda entender como una provocación, el hermano de Sofía Cristo asegura que “lo que diga lo van a entender mal”. Y agrega: “Ese día siempre me acuerdo de él, da la casualidad de que también es el día de la buena suerte del padre de Ana. Cae en jueves y la finca los fines de semana está llena. Me hace ilusión, parece que no puedo querer a mi padre”.

Portada de 'Lecturas' del 26 de junio de 2024.

Por si había alguna duda, el futuro marido de Ana Herminia deja claro que no invitará a su madre y a su hermana a la boda. Así, afirma que de su familia solo acudirán sus primos hermanos por parte de padre. “Por parte de mi madre no hay nadie, los pocos que hay no tengo contacto con ellos. Se han decantado del lado de mi madre”, asegura.

Ataques a Bárbara Rey

Más allá de desvelar que se casarán en una finca de Madrid y de relatar cómo se conocieron o cómo fue su primer encuentro sexual, en esta extensa entrevista Ángel y Ana vuelven a dedicar duros ataques a Bárbara Rey, a quien su nuera acusa de ser la causante de los traumas de su prometido.

“Mi hija tiene un tic de los nervios por culpa de esa señora y no lo voy a perdonar”, afirma la futura esposa de Ángel, que asegura que sus días en la casa de la vedette en Marbella fueron “las peores vacaciones” de su vida. “Esa señora vivía criticando a mi hija”, espeta.

Ángel, por su parte, desmiente el testimonio que afirma que tanto su madre como su hermana le temían por su fuerte carácter y hasta tuvieron que refugiarse de él en una habitación. “Nunca he estado en una situación en la que he aporreado la puerta de mi madre y de mi hermana con un cuchillo en la mano. Eso era mi padre, no yo”, defiende.

“Mi madre es la que se metía en su cuarto y fingía que se iba a suicidar, que he tenido que llamar a la policía y a Jenny Llada pidiendo ayuda”, prosigue Ángel Cristo, asegurando que Bárbara “hacía como que se tomaba las pastillas y tenía que sacárselas de la boca con los dedos. (...) Hacía como que iba a saltar del balcón”.