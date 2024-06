¿El PP sólo se acuerda de los militares cuando está en la oposición? “Ellos jamás nos han subido el sueldo mientras han gobernado”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno (Jesús Hellín/Europa Press)

El Partido Popular está de racha, al menos en las comisiones de Defensa tanto del Congreso de los Diputados como en el Senado. Los legisladores conservadores han logrado aprobar distintas proposiciones no de ley y mociones en las que instan al Gobierno a mejorar las condiciones laborales de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Muchas de estas iniciativas recogen diversas -y viejas- reclamaciones de los militares que versan, principalmente, en el aumento de sus salarios, compensaciones económicas vinculadas a las características propias de la profesión y al incremento del personal hasta los 140.000 personas.

La última victoria de los populares ha tenido lugar en el Senado donde, como suele ser habitual en este tipo de propuestas, han contado con el apoyo de Vox. Durante su intervención este lunes en la Comisión de Defensa, la senadora María Teresa Ruiz-Sillero Bernal ha denunciado la falta de equidad entre el salario de los militares y el resto de los funcionarios públicos. Este desequilibrio persiste año tras año con un impacto creciente en la pérdida del poder adquisitivo de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es necesario, por tanto, hacer un esfuerzo inicial para acompasar este desequilibrio y, a partir de entonces, ver incrementado la subida salarial conforme a las subidas que correspondan a los demás funcionarias del estado”, ha asegurado Ruiz-Sillero.

No obstante, ninguna de estas medidas que el PP defiende desde las bancadas de la oposición las ha materializado en sus años en la Moncloa. “Lamentablemente, y por mucho que a algunos les pueda molestar, el PP cuando ha estado gobernando nunca nos ha subido el salario”, ha señalado a Infobae España Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). “Agradecemos mucho que ahora luchen por la subida de las retribuciones, porque el gobierno socialista nos tiene metido en la caja del olvido, vale, pero ellos jamás nos han subido el sueldo ni cambiado las retribuciones de los militares”, ha afirmado Gómez.

¿Puja entre el PP y Vox?

El presidente de la asociación que vela por los derechos de la escala más baja y numerosa de las Fuerzas Armadas ha destacado que él mismo se los ha reprochado personalmente en las reuniones que ha mantenido con distintos legisladores populares a lo largo de los últimos meses, coincidiendo con un extenso ciclo electoral. “Feijóo nos prometió una reunión con él, estamos a la espera de que se produzca”, ha desvelado Gómez, quien ya mantuvo un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, el pasado abril.

Justamente, la formación de ultraderecha ha sido la que más se ha volcado en la defensa de las reivindicaciones de los militares españoles e incluso las han llevado, prácticamente en un copia y pega, en su programa electoral. Quizá por eso, durante la movilización que ATME llevó a cabo ante las puertas del Congreso a principios de este mes, los manifestantes pedían tomarse una fotografía con Javier Ortega Smith y no con los diputados y senadores del PP, también presentes en el acto.

“La verdad que hay que decirla, Vox todavía no están en el poder y no le podemos criticar absolutamente nada, pero hasta ahora han cumplido al 100% de lo que nos han dicho”, ha apuntado Gómez respecto a distintas iniciativas que el partido de extrema derecha ha presentado en las Cortes Generales. “Otra cosa es que no tengan la fuerza parlamentaria necesaria y que todos (los partidos) le voten en contra porque están metidos en esa pelea entre ultraderecha y ultraizquierda que a los militares ni nos va ni nos viene. Yo solamente quiero poner un plato de garbanzos encima de la mesa y que mis hijos coman”, ha explicado el presidente de ATME.

Rédito político

Desde la asociación que aglutina a los soldados y marineros afirman no ser ingenuos y reconocer que los distintos grupos políticos los usan, muchas veces, para obtener “rédito político”. “Eso también se los hemos dicho a todos los partidos. Nosotros somos apolíticos y nos da igual quién esté gobernando, porque tengo que cumplir sus órdenes”, ha destacado Gómez.

Asimismo, el presidente de ATME ha acusado a las formaciones de apoyar o no ciertas iniciativas en beneficio de los militares dependiendo de qué grupo parlamentario la presente. “La Defensa tiene que ser una política de Estado y eso es lo que se ha perdido en España. Hoy en día nos utilizan a los militares como moneda de cambio”, ha lamentado.

