Henar Ortiz, tía de la reina Letizia, desvela la “crueldad” con la que se trató a su familia en la boda real

Este miércoles, 22 de mayo, Felipe VI y Letizia han celebrado el 20 aniversario de su boda. Su enlace fue uno de los más esperados por aquel entonces, pues ambos se dieron el ‘sí, quiero’ delante de 1.200 invitados en la Catedral de la Almudena de Madrid.

Son muchos los recuerdos que han salido del baúl de aquel simbólico día lluvioso de 2004 que 20 años después aún sigue dando de qué hablar. La mayor parte de las curiosidades que han visto la luz se centran en momentos anecdóticos y graciosos. Sin embargo, no todo fue tan idílico, al menos no para la tía de la entonces novia, Henar Ortiz.

El enlace entre Felipe de Borbón y Letizia Ortiz Rocasolano suponía un importante cambio en la vida para la periodista, quien entonces era considerada una plebeya, pues no tenía ningún tipo de enlace con las familias reales. La hermana de Jesús Ortiz, padre de la reina, era consciente del giro que daría el día a día de su sobrina tras enlazar su vida con el entonces príncipe de Asturias, una situación por la que vivió un sinfín de sentimientos encontrados.

El cambio no solo era para la vida de la madre de la princesa Leonor, sino que también se extendería a sus lazos cercanos, pues su familia pasaría a estar emparentada con la monarquía española. “Lo viví desde una ingenuidad absoluta. Para mí era la boda de mi sobrina, aunque en realidad fuese una boda de estado. Luego supuso una seria alteración en nuestras vidas. Hubo demasiados y dolorosos daños colaterales”, detalló la escritora en una entrevista para Vanity Fair.

“Se nos acabó la tranquilidad”

Con motivo del 20 aniversario de boda de los reyes, Martín Bianchi ha presentado su libro Letizia en Vetusta en el que hace una recopilación de los detalles más interesantes de su unión. Para ello, ha hablado con algunas de las personas que estuvieron presentes en el matrimonio, entre ellos varios miembros de la familia Ortiz Rocasolano.

Una de las fuentes consultadas por el periodista ha sido Henar Ortiz, quien ha contado cómo vivió aquel día su familia, “que no tenía nada que ver con esta boda”, sacando a la luz “la crueldad con la que fueron tratados” por los medios de comunicación y la sociedad en general. “Se exigía que esa familia fueran los Borbones. Y no eran los Borbones, eran los Ortiz Rocasolano”, ha sostenido la escritora.

“Era una familia normal, de clase media, que lo siguen siendo, y trabajadora. Sufrieron muchísimo y pagaron un precio muy alto”, ha proseguido Henar Ortiz, quien afirma que aquel enlace acabó con “la tranquilidad” de la que gozaba su familia. La tía de Letizia ha explicado que el revuelo que supuso el anuncio de compromiso de su sobrina y Felipe y su posterior boda provocó que se indagase hasta en la última aldea de Sardéu (Asturias), donde residían los abuelos paternos de la reina.

A lo largo de estas dos décadas de matrimonio, Henar Ortiz ha dejado clara su punto de vista respecto a la monarquía española. “Nunca fui monárquica. Me convertí en una especie de juancarlista por el miedo que pasé el 23-F. En aquel momento, creí que el rey Juan Carlos había abortado el golpe. Ahora no lo tengo tan claro”, afirmó durante la entrevista para Vanity Fair.

“Para mí la monarquía es una institución obsoleta y anacrónica, pero en aquel tiempo, con la dictadura aún presente. El gran desencanto y la caída de venda de los ojos se produjo ante la actitud de la corona en plena crisis y la sensación de tomadura de pelo”, prosiguió afirmando en el ya citado medio. Eso sí, deja claro que su postura no va en contra de su sobrina: “No estoy en contra de mi sobrina, no mezclemos parentesco con modelo de Estado”, sostuvo en su perfil de Twitter, ahora X.