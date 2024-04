De Agatha Christie al regreso de ‘Blue Lights’: los estrenos de Movistar+ para el mes de mayo

Imagen de 'Blue Lights'

En mayo, Movistar+ ampliará su catálogo de series con cinco estrenos internacionales y una nueva temporada de una aclamada producción, mayoritariamente procedentes de las Reino Unido pero con otros países invitados. La plataforma, conocida por su fuerte apuesta en el cine, sigue fortaleciendo su oferta de series tanto internacionales como españolas, entre las que destacan propuestas policíacas e historias basadas en hechos reales.

Entre las novedades, se encuentra Agatha Christie: Matar es fácil, que promete cautivar a los amantes del misterio desde el miércoles 8 de mayo. Este mismo mes, Movistar+ también dará la bienvenida a Killing It, una comedia de los creadores de Brooklyn Nine-Nine protagonizada por Craig Robinson, que se lanzará el sábado 11 de mayo. La segunda temporada de Blue Lights, una serie policíaca irlandesa basada en eventos reales, llegará el 15 de mayo, mientras que el escándalo del Servicio de Correos Británico será el centro de Mr. Bates contra Correos, con Toby Jones, que se estrena el 21 de mayo.

El género de true crime estará representado por El caso del Sambre, que explorará la historia de un conocido depredador sexual francés el 27 de mayo. Finalmente, The Capture llegará con sus dos temporadas el 31 de mayo, sumergiendo a los espectadores en una compleja trama de conspiración. A todas ellas habrá que sumar la presencia española por parte de Marbella, la serie protagonizada por Hugo Silva en torno a una red de criminales en la Costa del Sur.

Imagen de 'Agatha Christie: matar es fácil'

Las películas que se unirán

Las series no serán las únicas protagonistas del mes de mayo en Movistar+, ya que también llegarán a la plataforma grandes títulos cinematográficos. Entre ellos destacan películas como La memoria infinita, The Equalizer 3 o Sound of freedom. No obstante, la película más destacada será La zona de interés, el largometraje ganador del Oscar a Mejor película extranjera hace tan solo unos meses. La película de Jonathan Glazer sobre la vida en un campo de concentración desde el punto de vista de los nazis es sin duda una de las grandes apuestas de la plataforma para el mes.

La estrategia de Movistar+ para enriquecer su repertorio de contenidos enfocados en historias de crimen, misterio y comedia refleja su compromiso por ofrecer diversidad y calidad a sus suscriptores. Estos lanzamientos, además de atraer a un público amplio, buscan consolidar a la plataforma de Telefónica como una de las principales fuentes de entretenimiento de calidad en el ámbito internacional. La inclusión de series que abordan desde intrigas literarias hasta controversias reales demuestra la variedad temática que Movistar+ pretende alcanzar con sus nuevas adiciones.

La apuesta por historias basadas en hechos reales y la continuación de seriados exitosos anticipan un mayo lleno de emociones para los aficionados de Movistar+. Con esta oferta, la plataforma se posiciona no solo como un referente en el cine, sino también como un espacio imprescindible para los seguidores de las series con producciones de calidad y relevancia internacional.