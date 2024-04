Koldo García guarda silencio y no tira de la manta en la comisión de investigación del Senado

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, en su comparecencia en el Senado. (EFE/ J.J. Guillén)

Gran expectación este lunes en la sala Clara Campoamor del Senado. La Comisión de Investigación por la ‘trama Koldo’ comenzaba con el plato fuerte: la comparecencia del propio Koldo García, ex asesor del ministro José Luis Ábalos acusado de cobrar comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Había dos opciones: que García contestara a las preguntas de sus señorías y tirara de la manta (algo improbable). O que se acogiera a su derecho a no declarar porque el caso está judicializado. García está imputado por la Audiencia Nacional. Obviamente pasó lo segundo. García se presentó con un traje oscuro impoluto, pero decidió guardar silencio. Solo soltó un “mucho” cuando una senadora de Unión del Pueblo Navarro le preguntó si tenía la conciencia tranquila.

Poco más. La verdad es que esta senadora, la primera en preguntar, María Caballero, es la que más suerte tuvo. Quizás porque fue la primera. Alguna respuesta, tímida y poco clara, arrancó al compareciente. La senadora le preguntó por unas manifestaciones de García en las que recomendaba a terceros parecerse a José Luis Ábalos. “¿Qué tenían que aprender?”, señaló la senadora. “Lo mismo que usted”, respondió García. Un senador del EH Bildu le volvió a preguntar después: “¿Podría decirnos quién puede no tener la conciencia tranquila?”. “Igual ustedes, ¿no?, los primeros”, respondió el ex asesor de Ábalos.

Algunos senadores optaron por formular las preguntas que llevaban preparadas y otros, al ver que la actitud del compareciente no llevaba a ningún puerto, decidieron directamente no perder el tiempo. Koldo no quiso aclarar siquiera si a día de hoy es militante del PSOE de Navarra. “No sé si sigo siéndolo”, aseguró. Solo una vez quiso interrumpir a un senador para pedir que no utilizaran la expresión de ‘caso Koldo’ sino ‘caso mascarillas’, “Ya me han sacrificado vivo. Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque mediáticamente estoy muerto. ¿Me van a volver a llamar cuando me declaren inocente?”, espetó a los senadores.

El PP señaló que los socialistas “estarán muy aliviados” al ver que García ha decidido no responder. El senador popular Luis Santamaría ha acusado al PSOE de estar “muy nerviosos” y haber hecho todo lo que está en su mano para evitar la comparecencia de Koldo García. La sorpresa llegó al final, tras la intervención de los populares. Porque García sí decidió responder a la diatriba que había recibido por parte del PP. “Cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando salga inocente verán que yo he trabajado toda mi vida y hecho lo correcto. La justicia todavía no ha dictaminado. Se ha dicho de todo sobre mi persona. ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? Y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado. Quien tiene que dictaminar es la justicia, no ustedes. Ya veremos si entonces son tan eufóricos”, señaló García un poco nervioso. Aquí acabó la comparecencia.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la Comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas (Eduardo Parra - Europa Press)

A la misma hora a la que comparece Koldo en el Senado, la otra comisión de investigación que empezaba este lunes, la del Congreso, recibe a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, que está dando cuenta de la fiscalización de los contratos de emergencia realizados durante la pandemia. Esta tarde está previsto que sí responda a las preguntas el ex ministro de Sanidad y actual candidato del Partido Socialista de Cataluña a la Generalitat, Salvador Illa, Lo hará a las cuatro horas en el Congreso de los Diputados. En el Senado, por su parte, la comisión continuará esta tarde con la comparecencia de Víctor Francos, ex jefe de gabinete de Illa.