Cuál es el precio de otorgar ante notario un testamento vital

Muchas personas optan por dejar todo bien atado en cuanto a las decisiones médicas que llegado cierto punto, y en caso de que ello no puedan pronunciarse al resto, deba tomar otra persona. El testamento vital se presenta como una herramienta esencial para garantizar que las voluntades de una persona sean respetadas en caso de incapacidad para tomar decisiones médicas. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes alrededor de este documento es su coste, dado que existen una serie de factores a tener en cuenta y que pueden incrementar el coste final.

El testamento vital, también conocido como escritura de voluntades anticipadas, es un documento legal mediante el cual una persona puede dejar estipulado su deseo sobre los tratamientos médicos que desea o no recibir en caso de encontrarse en una situación donde no pueda expresarlo personalmente. Aunque es un servicio notarial, su coste no es fijo, variando en función de varios factores que resulta esencial conocer.

En primer lugar, existe un importe mínimo fijo aplicable a todos los documentos notariales sin cuantía, que actualmente asciende a 30,05 euros. Este coste base cubre la formalización estándar del documento, pero hay otros elementos que pueden influir en el precio final. Uno de estos elementos es el importe variable que depende de la extensión del documento y del número de copias autorizadas que se expidan. Aunque el testamento vital no suele ser un documento extenso, cada folio y copia extra supone un coste adicional que debe tenerse en cuenta a la hora de calcular el precio total.

Por otro lado, en casos excepcionales en los que el notario deba desplazarse, se añadirá un coste adicional de 18 euros por hora de desplazamiento. Esta situación podría darse si la persona interesada en realizar el testamento vital no puede acudir a la notaría por motivos de salud. Adicionalmente, los suplidos -o gastos incurridos por la notaría en nombre del cliente- también forman parte del coste total. Entre estos, se incluye el papel timbrado utilizado para el documento (0,15 euros por folio) y cualquier comunicación o anuncio que resulte necesario efectuar.

Por último, al tratarse de la prestación de un servicio -incluso siendo este de carácter público-, el precio del testamento vital está sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21%. Este impuesto debe aplicarse sobre el coste total de la prestación, incrementando el precio final.

En base a los elementos enumerados, y siguiendo un modelo típico de testamento vital que abarque de 3 a 4 folios, con una única copia autorizada y sin necesidad de desplazamiento del notario, el coste aproximado para otorgar este documento legal sería de alrededor de 70 euros, IVA incluido.

Cabe destacar que este cálculo es una estimación general y el precio final puede variar según las circunstancias particulares de cada caso. Por tanto, se recomienda siempre acudir directamente a una notaría para obtener un presupuesto detallado y adaptado a las necesidades específicas de cada interesado en realizar su testamento vital.