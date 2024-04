La cantante Soraya Arnelas habla sobre la pérdida de su bebé: “Venía enfermo y no era compatible con la vida”

Soraya Arnelas en el canal de YouTube 'Animales Humanos' (YouTube)

El año 2024 empezó de la peor manera para Soraya Arnelas y su pareja, Miguel Ángel Herrera, quienes tuvieron que hacer frente a la pérdida de su tercer hijo en común. En diciembre de 2023, el matrimonio anunció que se encuentran en la dulce espera de un bebé con el que formarían una familia numerosa. Sin embargo, poco después su felicidad se vio empañada.

La cantante tuvo que interrumpir su embarazo tras sufrir un aborto en el cuarto mes de gestación. No ha sido nada fácil para la exparticipante de Operación Triunfo y su familia enfrentar este duro golpe en su vida. Hace unas semanas, la artista puso punto y final a esta etapa que tanto ha marcado su vida con una canción, Alas, dedicada a su bebé.

Te puede interesar: Soraya Arnelas lanza una nueva canción dedicada al bebé que perdió: “Ha sido la más difícil de cantar en mis 18 años de carrera”

Más de un mes después de haber canalizado sus sentimientos y emociones con su single, Soraya Arnelas se ha visto con las fuerzas necesarias para hablar públicamente sobre el delicado momento, en el que estuvo arropada por su familia y amigos. “Este revés yo no pensaba que la vida me lo iba a dar. Después de tener dos niñas, sanas, que todo iba bien, no me imaginaba que esto iba a ocurrir”, se ha sincerado en el canal de YouTube Animales Humanos, presentado por Ibai Vegan.

Soraya Arnelas y su pareja, Miguel Ángel Herrera, en una imagen de archivo

De acuerdo con las explicaciones de la intérprete de Soy esa mujer, la amarga noticia le fue dada en la semana número 12 de su embarazo, cuando ella estaba en una consulta médica. Cabe destacar que Soraya Arnelas se encontraba en el momento más importante de su periodo de gestación, pues en dicho período se llevan a cabo todas las pruebas necesarias para comprobar que el estado del bebé es sano.

“Si a las 12 semanas algo va mal y no tiene solución, hay que pararlo y fue mi caso. El bebé nunca llegó a nacer. En mi caso el bebé venía enfermo y no era compatible con la vida y la doctora me lo dijo así”, ha asegurado al conductor del canal de streaming. “A mí me empezaron a temblar las piernas cuando me dieron la noticia. Yo estaba sola en la consulta. Yo iba con la esperanza de que me dijeran el sexo del bebé. Yo iba a saber quién era esa personita y le iba a poder poner un nombre…”, ha manifestado.

Te puede interesar: Joaquín Torres sufre un nuevo revés en su salud mientras se recupera de su aparatoso accidente de moto: “Mi organismo no puede más”

“Cuando empezó a ver las pruebas, ella (la doctora) se quedó callada. De repente me di cuenta de que algo no iba bien”, ha recordado sobre aquel fatídico día. “No va bien, Soraya. Esto no va bien. ¿Prefieres que lo hablemos con tu familia? ¿Contigo sola? ¿Cómo quieres llevarlo?”, han sido las preguntas que le realizó la médica. Soraya Arnelas prefirió enfrentar ese momento en compañía de su esposo y su hija, Manuela.

La extriunfita ha explicado que la doctora tuvo una gran delicadeza a la hora de manejar el tema con ella y su familia. “Mi hija se echó a llorar. Lloró muchísimo. Mi marido y yo nos quedamos del shock tan fríos que no mediábamos palabras. Nos dijo ‘Esto no es compatible, hay que pararlo’”, ha proseguido explicando.

El dibujo con el que comunicó la noticia

Dibujo de Manuela, hija de Soraya Arnelas, con el que sintetiza la pérdida del bebé (Instagram)

“Cuando llegamos a casa yo me fui directamente a la cama y mi hija al estudio y me hizo el dibujo con el que anuncié el aborto que había sufrido”, ha manifestado, haciendo referencia a cómo su hija mayor había sintetizado aquel duro momento. Esta pérdida ha sido uno de los momentos más difíciles para la cantante, quien parece haber resurgido de las cenizas como el Ave Fénix, pues todo el dolor que ha atravesado le ha servido de aprendizaje.

“Ha sido el peor comienzo del año de mi vida. Todo el mundo haciendo esa lista de deseos para ese año y de repente a mí me dan la peor noticia, o la que yo creo que iba a ser la peor noticia de mi vida. Y te prometo que podría decir a estas alturas del trimestre que es uno de los mejores años de mi vida porque he aprendido muchas lecciones día tras día”, ha afirmado la extriunfita.

Para ella, “ser capaz de cambiar el enfoque” y pasar de lo negativo le ha permitido nutrirse. Tanto que ha encontrado en esta situación una fuente de inspiración para sus canciones. “Empiezo a tener la sensación de componer, la sensación de escribir, la sensación de comunicarme de otra forma. Ha sido muy enriquecedor”, ha zanjado.