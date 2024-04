Los controles de la DGT que se intensificarán hasta el domingo 21 de abril

Varios coches pasan junto a una señal de radar de tramo, en la calle Sinesio Delgado, a 27 de diciembre de 2023, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de España, en colaboración con policías locales y en coordinación con RoadPol (European Roads Policing Network), ha iniciado una campaña de vigilancia en carreteras que se extenderá desde el 15 de abril hasta el domingo 21.

Esta iniciativa busca reducir los accidentes de tráfico controlando los tramos de carretera de alto riesgo por exceso de velocidad y puntos con alta siniestralidad. Se anunció la inclusión de controles de velocidad, que se harán visibles para los conductores mediante señalización específica o paneles de mensaje variable, cumpliendo con las directrices de organizaciones internacionales y europeas enfocadas en la seguridad vial.

La DGT ha dejado claro que el objetivo no solo pasa por reducir el número de siniestros mortales, que llegaron a alcanzar el años pasado 211 muertos en los que la velocidad fue el factor concurrente, si no de heridos graves. Tráfico explica en un comunicado en su página web que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste

En esta línea, además de la campaña especial se implementarán hasta 88 radares a lo largo del año, el 60% de los cuales serán de tramo. Además, la mayoría se colocarán en carreteras convencionales, en las que tienen lugar 7 de cada 10 siniestros mortales.

Tráfico adelanta que, al tratarse de una medida preventiva, anunciará a los conductores la existencia de estos dispositivos, ya sea a través de los paneles de mensaje variable, o por medio de señalización vertical circunstancial cuando la vía no disponga de dichos paneles.

El respeto a los límites de velocidad varía en cada vía

En base a los resultados del Proyecto Europeo Baseline publicados por el ministerio del Interior, en lo que respecta a la velocidad, el nivel de cumplimiento del límite de velocidad establecido en España varía en función del tipo de vía. Mientras que en autovía el 63% de los turismos circulan a la velocidad permitida (un valor alto en comparación con otros países), en las autopistas este porcentaje baja al 51%. En el caso de las carreteras convencionales, las que mayores riesgos presentan, solo el 43% de los conductores respetan la señalización de velocidad, un nivel bajo.

En vías urbanas con límite de 50 kilómetros/hora, el nivel de cumplimiento de la velocidad por parte de turismos es de un 65%, el tercer valor más alto de los 13 países con los que compartimos límite.

La DGT también anunció hace unas semanas que a partir del 6 de julio de 2024, todos los vehículos nuevos deberán contar con una serie funciones de seguridad avanzadas, las denominadas ADAS, entre las que se encuentra el Asistente Inteligente de Velocidad (ISA)