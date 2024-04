La Comunidad de Madrid centraliza la contratación de médicos suplentes: “Una forma de presionar al trabajador vulnerable”

15/04/2024 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante la presentación de la escultura de Telefónica, en el Distrito Telefónica Edificio Central, a 15 de abril de 2024, en Madrid (España). (Europa Press)

D. es médica de cabecera en la Comunidad de Madrid y empalma suplencias desde hace casi diez años. La última iba a ser en el centro donde habitualmente trabaja desde hace tiempo, dado que el propio director siempre hacía la recomendación a la Consejería de Sanidad para que fuera ella la persona contratada de forma temporal.

Pero algo ha cambiado. “A solo cinco días, me llamaron y me dijeron que no podían aprobar la contratación. En cambio, me ofrecieron otro trabajo en un centro en situación crítica, pero lo rechacé”, dice la facultativa, decepcionada porque la oferta no es en su área de influencia habitual ni donde suele solicitar ella las contrataciones. O aceptaba la oferta que le imponían o no podría trabajar.

Desde hace unas semanas, la Consejería de Sanidad de Fátima Matute ha implantado un nuevo sistema de contratación para médicos suplentes en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. De este modo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a implantar cambios en su gestión a la vista de la incapacidad para contratar profesionales, los cuales escasean en la región.

Infobae ha preguntado a la Consejería por estos cambios: “Hasta la fecha en el modo de contratación los contratos cortos o de menor duración se gestionaban directamente desde los Centros de salud, ahora la centralización en la Dirección General de Recursos Humanos buscará la eficiencia para encontrar los puestos que son necesarios y optimizar el servicio”, explican. Para ello, se primarán las contrataciones en los denominados “centros de difícil cobertura”, que son aquellos que “tienen el 20% de las plazas, vacantes o más sin cubrir”.

La Comunidad de Madrid será en 2024 la región de España con menor inversión por habitante en sanidad.

Pero este cambio en las prioridades sí molesta a la sanitaria afectada: “Me parece una manera de presionar al trabajador más vulnerable, el suplente, para superar un problema de gestión. La falta de trabajadores de estos centros viene de lejos, pero nosotros quedamos en una posición vulnerable y te sientes desprotegido, porque sin preaviso te dicen que no puedes trabajar”, explica la médica de cabecera.

Críticas al plan de la Comunidad de Madrid

Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea y portavoz en materia sanitaria, considera este cambio un error, al encontrar un maltrato en las formas de contratación: “La Consejería de Sanidad sigue demostrando que no entiende que sin profesionales no hay sistema sanitario y que lo peor que puede hacer en un contexto de escasez de profesionales es tratar a los profesionales a patadas”, sostiene.

“Los profesionales han ofrecido múltiples soluciones y perfectamente aplicables. Por ejemplo, contratar a un grupo de personas para cubrir los centros críticos, asegurando así que ningún profesional fuera a verse solo ante muchos cupos de pacientes sin cubrir. La Consejería, teniendo esta medida a coste cero, fácilmente a su alcance, se negó, prefiriendo abandonar los centros críticos a su suerte. A ver si consiguen aún más fuga de profesionales”, denuncia la diputada de Más Madrid.

Desde la Consejería de Sanidad insisten en que la medida busca la “optimización de las contrataciones para priorizar los centros de difícil cobertura”. Sin embargo, los sanitarios afectados lo ven de otra forma. “He hecho mucho esfuerzo por volver a ilusionarme con esta profesión y me siento expulsada por el maltrato institucional. La gente tiene una atención de mierda y yo me he ido por ese motivo”, zanja D.