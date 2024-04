Cuál es el grado mínimo de discapacidad para cobrar una pensión

Una persona con discapacidad. (BBVA)

Saber cuando te corresponde o no cobrar una pensión por discapacidad es una de las grandes dudas que se plantean. Nuestro sistema recoge varios grados y en este artículo veremos cuál es el mínimo por el que debes recibir una ayuda económica y qué trámites son necesarios para solicitarla. En primer lugar es importante distinguir entre una incapacidad y una discapacidad. “La discapacidad es una situación donde se constata que la persona tiene alguna deficiencia física o psíquica, mientras que una incapacidad permanente hace referencia directamente al cobro de una pensión por no poder trabajar debido a una enfermedad o accidente”, explican desde Campmany Abogados.

No obstante, esto no quiere decir que por discapacidad no se pueda recibir una pensión mensual. Ambas prestaciones son de distinta naturaleza y sus requisitos también difieren. En cuanto a los grados de cada uno de estos conceptos, el grado de discapacidad se mide por un porcentaje. Y el tipo de incapacidad va de menor a mayor (parcial, total, absoluta y gran invalidez), según las limitaciones que tenga la persona para ejercer una profesión.

Distintos grados de discapacidad

En total hay 5 grados, cada uno con un porcentaje diferente. En 2023 estos eran los baremos:

Clase 0 (o grado NULO) : Deficiencias 0-4%; Autocuidado menos del 5%; Entorno menos del 5%.

Clase 1 (o grado LEVE) : Deficiencias 5-24%; Autocuidado 5-24%; Entorno 5-24%.

Clase 2 (o grado MODERADA) : Deficiencias 25-49%; Autocuidado 25-49%; Entorno 25-49%; Dependencia 0-4%.

Clase 3 (o grado GRAVE) : Deficiencias 50-95%; Autocuidado 50-95%; Entorno 50-95%; Dependencia 5-74%.

Clase 4 (o grado TOTAL): Deficiencias 96-100%; Autocuidado 96-100%; Entorno 96-100%; Dependencia 75% o más.

A partir de qué porcentaje se recibe una prestación

Sin embargo, hay dos porcentajes que son importantes: 33 y 65%. Y es que se usan para establecer los beneficios que representan. Estos son sociales y fiscales y económicos según aumenta el porcentaje. Analicemos a continuación las peculiaridades de cada uno de ellos:

Discapacidad inferior al 33%: no hay prestación: Si se tiene un certificado de discapacidad que es menor al 33% no se consigue la pensión ni ningún tipo de beneficio.

Discapacidad del 33% o más (pero menos del 65%) : Es a partir del esta tasa cuando se consigue algún beneficio. Pero si el grado de discapacidad se sitúa entre el 33 y el 64%, todavía no se considera suficiente como para recibir una pensión no contributiva, pero sí se tienen ventajas sociales y fiscales que no tienen las personas que ostentan menos del 33%. Estas ventajas son la exención de pagar algunos impuestos, el bono social para la luz o acceso a vivienda y puestos de trabajos públicos, entre otras.

Discapacidad igual o superior al 65%: Es en este punto cuando ya se puede cobrar una pensión. Y a esto hay que sumar las ventajas sociales y fiscales.

Cuánto dinero se cobra con esta pensión y se tiene un extra

En 2023, el importe anual de esta pensión se ha fijado en 6.784,54 euros, lo que representa un incremento del 15% respecto al año anterior, distribuido en 14 pagas de 484,61 €, debido a un “incremento extraordinario”. Un aspecto relevante de esta pensión es que, si la persona beneficiaria tiene un grado de discapacidad igual o superior al 75% y necesita la asistencia de terceros para realizar actividades básicas de la vida diaria, puede acceder a un complemento adicional de 3.392,27 euros anuales.

Es importante destacar que el monto de la pensión puede disminuir por diversos factores, como el número de beneficiarios de una pensión no contributiva que residen en el mismo domicilio y las rentas del pensionista y de las personas con las que convive. Si dos personas en la misma vivienda reciben esta pensión, el importe se ajusta a 5.766,86 euros anuales para cada uno, y si son tres beneficiarios, el monto desciende a 5.427,63 euros por persona al año.

Sin embargo, la ley establece un mínimo de protección, garantizando que el beneficiario nunca recibirá menos del 25% del importe estándar anual, asegurando una pensión mínima de 1.696,14 euros por año.