El dardo de Kiko Matamoros al defensor de su hija Laura en ‘Supervivientes’: “Se ha preocupado de defenderse él y su peluquería”

Kiko Matamoros y Tuco, en montaje de Infobae. (Fotos: Mediaset España)

La expulsión de Laura Matamoros ha pillado por sorpresa a muchos espectadores de Supervivientes. Sin embargo, el padre de la concursante, Kiko Matamoros, tiene muy claro que hay una persona que ha contribuido a que la influencer sea la elegida para abandonar el reality. Y no es otro que Alejandro, el joven conocido como ‘Tuco’ que se ha encargado de defenderla en plató.

Antes de la decisión de la audiencia, Laura pudo hablar este domingo con su amigo, que le dio un consejo para continuar su estancia en Honduras: “Acuérdate: deja el pasado en España, preocúpate del día a día”, dijo el defensor, haciendo clara alusión a los comentarios de la concursante sobre la exmujer de su padre, Makoke.

Esto parece no haber hecho ninguna gracia al que fuera colaborador de Sálvame, que ha compartido el vídeo en su perfil de X, antes Twitter, con el siguiente comentario: “Podía haber elegido a un defensor peor. Solo se me ocurre Suso”, dice en referencia a Suso Álvarez, compañero y amigo de Makoke. Además, en una de las respuestas a los múltiples comentarios asevera que “lo único que le ha preocupado [a Tuco] es defenderse él y su peluquería”. Y añade: “La culpa es de Laura”.

Te puede interesar: El dinero que se ha llevado Carmen Borrego por su participación en ‘Supervivientes 2024′

El post de Matamoros no ha tardado en llenarse de reacciones como la de un seguidor que opina que ha sido “el odio a Makoke” lo que ha hecho que el público expulse a Laura. Sin embargo, la opinión del exrepresentante es distinta: “A quien le ha interesado llevar el concurso por ahí ha sido a la productora, con continuas alusiones desde el plató para que entrara al trapo”, dice Kiko, señalando también “a quien lo ha rentabilizado desde los platós”.

Podía haber elegido un defensor peor, solo se me ocurre Suso. https://t.co/aJeHOADWeg — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 15, 2024

Sorprendente expulsión

Laura Matamoros se enfrentaba este domingo al veredicto de la audiencia sobre el próximo expulsado del reality de supervivencia. La influencer se enfrentaba a la posible eliminación con Kiko Jiménez y Arantxa del Sol, ya que la cuarta integrante de Playa Limbo, Blanca Manchón, ganó el juego de inmunidad.

Pese a ser una de las concursantes que más juego ha dado en los Cayos Cochinos y a su trama de amor-odio con el novio de Sofía Suescun, la hija de Kiko Matamoros acabó siendo la elegida para abandonar definitivamente el concurso, algo que se tomó con deportividad: “Esta experiencia ya la he vivido y ya me toca volverme con mis hijos, no podía más de no saber nada de ellos. Estoy feliz de haber vivido esta experiencia de esta manera, totalmente diferente de la primera. ¡Me voy a comer una hamburguesa!”, dijo antes de regresar a España.