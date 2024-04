Alerta sanitaria por un chocolate de Mercadona: encuentran un cuerpo extraño en esta tableta de Hacendado

La tableta en la que se ha detectado un cuerpo extraño.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha lanzado una alerta este viernes sobre una tableta de chocolate de la marca Hacendado (Mercadona). Según ha avisado a través de un comunicado, el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) ha lanzado un aviso que han recibido de parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana: en este producto se ha encontrado un cuerpo extraño. La cadena de supermercados de Juan Roig ya ha retirado los productos afectados de los puntos de venta.

Se trata de un lote de tabletas de chocolate negro 72% con almendras. Tiene un consumo preferente para antes de mayo de 2025 y, con el fin de guiar a los usuarios que lo hayan comprado para que no lo consuman, la AESAN indica que el lote es el I23325M1.

Estos son todos los datos del producto implicado que ha compartido la agencia:

Nombre del producto: Chocolate negro 72 % con almendras

Marca: HACENDADO

Fecha de consumo preferente: 05/2025

Lote: I 23325M1

Peso de unidad: 200 g

Temperatura: Ambiente

“Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto incluido en esta alerta se abstengan de consumirlo”, ha afirmado la AESAN. Toda esta información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que se verifique la retirada del producto afectado de los canales de comercialización.

Información de la tableta de chocolate afectada.

Aunque no ha trascendido qué es en concreto “el cuerpo extraño” sobre el que se ha lanzado la alerta sanitaria, recordamos que comer chocolate en mal estado puede llevar a experimentar diversos síntomas de malestar, ya que aunque el chocolate tiene una larga duración de vida útil, no es inmune a la descomposición. Los signos de que un chocolate está en mal estado incluyen la aparición de una capa blanca o grisácea, que es grasa y azúcar cristalizada en la superficie; sin embargo, esto no indica necesariamente que está dañado, sino más bien un cambio en su textura y sabor. Si el chocolate tiene moho o emite un olor desagradable, definitivamente no debe consumirse.

Los síntomas comunes después de consumir chocolate deteriorado pueden incluir malestar estomacal, náuseas, vómitos o diarrea, similares a los de una intoxicación alimentaria. El riesgo de experimentarlos se incrementa si el chocolate contenía ingredientes adicionales que se descomponen más rápidamente, como frutos secos o rellenos de leche. Por otro lado, es importante almacenar el chocolate en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y de olores fuertes, para preservar su calidad y extender su vida útil.