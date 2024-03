El actor Paul Rudd cuenta el accidente que tuvo con Jennifer Aniston en ‘Friends’ por el que casi le despiden

Paul Rudd junto a Lisa Kudrow en 'Friends'

El actor Paul Rudd es conocido por muchas cosas: su papel de joven en Fuera de onda (Clueless), sus comedias bajo el sello Judd Apatow (Virgen a los 40, Lío embarazoso, Si fuera fácil...) y especialmente por su última etapa como intérprete, en la que se ha encargado de dar vida al superhéroe Ant-Man en las películas de Marvel. Sin embargo, muchos olvidan que Rudd fue miembro de una serie tan icónica como Friends, en la que apareció en muchos más capítulos de los que el jamás hubiera imaginado, hasta el punto de ser personaje destacado en el final de la serie.

Con tantos trabajos a sus espaldas, era inevitable que surgiese alguna anécdota digna de contar. Y eso es exactamente lo que sucedió la pasada noche durante el programa El Hormiguero, al que Rudd se acercó junto a sus compañeros de profesión Finn Wolfhard y Grace McKenna, junto a los que protagoniza Cazafantasmas: Imperio helado. Aprovechando que los otros dos intérpretes son más jóvenes y por tanto con menos experiencia -que no fama, pues Wolfhard es ampliamente reconocido por su papel como Mike en Stranger Things-, el presentador Pablo Motos centró su atención en Rudd a ver si podía sacarle alguna confesión. Y así fue, puesto que el actor se abrió al público y compartió una curiosa anécdota de sus primeros días en Friends.

Te puede interesar: ‘Oppenheimer’ llega a las plataformas de ‘streaming’: dónde ver la película que arrasó en los Oscar con 7 estatuillas

“Creo que fue como en el segundo episodio de la serie en el que participé. Jennifer Aniston se había hecho daño en un pie y no podía andar sin muletas, así que le acababan de dar un segway -el patinete motorizado que usan algunas personas para desplazarse más ágilmente por el set-, era algo nuevo y me dijo que si quería probarlo. Me subí al segway, fui a girar y le atropellé el pie”, reconocía Paul Rudd ante la sorpresa del público presente en el programa. “Era el pie malo, ella me dijo que estaba bien pero miré a los productores y la cara que tenían hacia mí eran del tipo ‘¿hemos rodado ya todas las escenas y podemos despedirle?’”, relataba el actor de Te quiero, tío.

Jennifer Aniston y Paul Rudd en 'Mucho más que amigos'

De ‘Ant-Man’ al Imperio Helado

Lo cierto es que Paul Rudd terminó apareciendo en 17 episodios de la serie, a pesar del percance que le pudo costar su puesto en la misma. Durante varias temporadas apareció de forma episódica interpretando a Mike Hannigan, el novio de Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) y a la postre el que se convertiría en su marido (el tercero, para ser exactos). Aunque en la serie no interactuaba tanto con Rachel Green, el personaje de Jennifer Aniston, fuera de la pantalla siempre fueron buenos amigos. De hecho, Aniston y Paul ya habían trabajado juntos y curiosamente en una película en la que sí había atracción entre ellos, Mucho más que amigos. Años más tarde volverían a coincidir en Sácame del paraíso, en esta ocasión como una pareja que huye de Nueva York cuando a él lo despiden y se acaban topando con una extraña comunidad hippie en la que no se valora el dinero.

Te puede interesar: Gil Kenan, a los mandos de ‘Cazafantasmas: Imperio Helado’: “El mundo es impredecible, hay comodidad en aferrarse a la nostalgia”

Han pasado más de diez años de aquella película, y aunque no han vuelto a coincidir, no se puede decir que les haya ido mal a ninguno de los dos. Aniston sigue más afincada en el terreno de las series de televisión, con The Morning Show de Apple TV+ como obra más destacada, mientras que Rudd se ha hecho un hombre fuerte en los blockbusters. Tras dar vida a Scott Lang/Ant-Man en la última entrega, Ant-Man y la Avispa: Quantumania, el actor vuelve esta vez con otra saga, la renovada Cazafantasmas, en la que interpreta al profesor Grooberson, quien ayuda a los nuevos chicos a enfrentarse a los fantasmas que liberaron sus antepasados, los Cazafantasmas originales. En esta nueva entrega, Cazafantasmas: Imperio Helado, la historia regresa a donde empezó todo, a Nueva York, solo que esta vez la gran ciudad sufrirá un gran cambio a consecuencia de las presencias paranormales.