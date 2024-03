Cuánto dinero se ha llevado Lucía Sánchez tras ganar ‘GH Dúo’

Lucía Sánchez, ganadora de la segunda edición de 'GH DÚO'. (Mediaset)

Tras varias semanas de tensión, discusiones y muchas emociones GH Dúo ha llegado a su fin y el codiciado maletín ya tiene dueño. La audiencia se lo ha entregado a Lucía Sánchez, que recibía la gran noticia de parte de Marta Flich y terminaba así una edición que ha estado reñida hasta el final. Tampoco han faltado los problemas externos a los concursantes, pues cabe recordar que el premio debía haber sido entregado este pasado jueves, por unos fallos técnicos el momento tuvo que ser pospuesto.

Finalmente, este domingo se ha sabido que ha habido un total de 3.289.958 votos, de los cuales un 53,1% dieron la victoria a Lucía, siendo el finalista Asraf Beno con un 46,9% de apoyo. Y si bien llegar hasta el final es un mérito en sí mismo, ha sido la gaditana quien se ha llevado a casa los 50.000 euros del premio, desvelando además en qué se lo quiere gastar.

Lejos de quedárselo para ella, la que también fuera concursante de La isla de las tentaciones quiere ayudar a alguna causa relacionada con los niños. “Estoy muy sensibilizada con el tema de los niños, me gustaría ayudar a niños que lo necesiten con lo que sea. Lo tengo pensado desde hace tiempo, pero no quería usar esto. Quiero ayudarles, estar pendiente, aportar algo que no tengan porque, desde que tengo a la niña, los niños me tocan mucho el corazón”, ha contado muy emocionada a Flich.

Se entiende, por lo tanto, que Lucía prefiere hacer una donación que quedarse la jugosa cantidad para ella y para su hija, pues es mamá de un bebé de tan solo 1 año, fruto de su ya extinta relación con Isaac Torres, a quien conoció en La isla de las tentaciones.

A nivel personal Sánchez también ha ganado mucho. Según ha contado, ha tenido un gran aprendizaje que quiere aplicar a su rutina diaria: “Me ha gustado la Lucía que ha salido, necesitaba empoderarme y GH DÚO me ha ayudado a eso. Estaba metida en un bucle, tengo claro que quiero dedicarle el tiempo a mi hija, a conseguir cosas para ella y no me cabe nada más”. Con estas palabras ha respaldado que vuelve a su día a día con las energías renovadas y más fuerza para sentarse en su hija y en ella.

Además, la joven ha hablado sobre el amor y cuando Marta Flich le ha preguntado por cómo está su corazón ha cerrado totalmente la puerta a Isaac, el padre de su hija. Si bien su historia, hasta el momento, ha estado marcada por las idas y venidas, tras su paso por Guadalix de la Sierra no tiene ganas de mantener una relación ni con Isaac ni con ningún hombre. Lo que quiere es estar sola.