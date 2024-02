Se busca comercial: la lucha por la captación de clientes aumenta el interés en un sector con más de 195.000 ofertas de empleo

Comercial. (iStock)

Más empresas, más ofertas, precios más altos... Las empresas han redoblado su ofensiva para captar clientes ante la coyuntura económica actual. Así, cada vez se demandan más perfiles comerciales con el objetivo de acercar los productos y servicios a una sociedad cada vez más segmentada y donde imperan las ofertas. El total de ofertas de empleo en este sector ascendió a 195.694 puestos en 2023, lo que representa la búsqueda estos perfiles por parte de las empresas.

El panorama laboral español ha experimentado una notoria actividad en el sector comercial durante el año 2023, según reveló un estudio de The House of Sales de Adecco. El mes de mayo lideró la demanda con 29.000 ofertas, seguido de marzo y febrero con 27.761 y 26.062 vacantes, respectivamente. Contrastando con esta tendencia, diciembre registró el menor número de ofertas, contabilizando 17.957 posiciones disponibles. Este flujo de oportunidades laborales no solo destaca la estacionalidad del sector, sino también las áreas de mayor crecimiento profesional.

El sector de Seguros emergió como el área con el mayor número de vacantes, representando el 11,37% del total de las ofertas de empleo relacionadas con ventas en 2023. Le siguieron el sector Inmobiliario, con un 5,86%, y el de Energía, aportando un 3,42% a la cifra total de oportunidades laborales. Esta distribución denota un interés creciente en posiciones específicas dentro de estas áreas, siendo la posición de Comercial la más demandada, con 5.452 ofertas. Otras posiciones como Asesor Comercial y Agente Comercial también mostraron una fuerte demanda, con 4.757 y 4.240 ofertas, respectivamente, demostrando la vitalidad del sector comercial en el tejido empresarial español.

El empleo aguanta en 2023 pese a la desaceleración del PIB: 535.000 afiliados más que en 2022 y 196.000 parados menos.

La distribución geográfica de estas oportunidades laborales pinta un panorama desigual a lo largo del país. Cataluña se posicionó como la comunidad autónoma con el mayor número de ofertas, abarcando el 25% del total, lo que se traduce en 47.831 puestos. Esta región fue estrechamente seguida por la Comunidad de Madrid, que acaparó el 24% con 45.954 ofertas. Andalucía se mantuvo en tercer lugar, aunque con una diferencia significativa, ofreciendo el 12% de las vacantes, equivalentes a 23.930 ofertas. Este patrón demuestra cómo estas tres comunidades concentran el 60% del total de las oportunidades en el ámbito comercial, dejando a otras regiones con un acceso mucho menor a este tipo de empleo.

La Comunidad Valenciana y el País Vasco completan el top cinco de regiones con una mayor oferta laboral en ventas, con 18.231 y 8.833 ofertas, respectivamente. Más allá de este grupo, otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha, y Baleares presentaron un número menor de vacantes, evidenciando la concentración de oportunidades en zonas específicas del país. Por otro lado, regiones como la Región de Murcia, Asturias, Extremadura, Navarra, Cantabria, y La Rioja registraron los menores porcentajes de oferta, reflejando la necesidad de mecanismos que fomenten una distribución más equitativa del empleo en el sector comercial a lo largo de todo el territorio español.

Formación

La naturaleza evolutiva del sector comercial ha puesto de manifiesto la diversidad educativa de sus profesionales, donde un notable 60% no posee estudios universitarios, contrastando con un 40% que sí los ha completado, destacando entre ellos aquellos con formación profesional en diversas disciplinas. Esta composición heterogénea subraya la adaptabilidad y la valía de las habilidades por sobre los títulos académicos en el ámbito de las ventas.

La comunicación efectiva y la capacidad de empatizar se erigen como las competencias fundamentales en este ámbito, siendo destacadas por dos de cada tres profesionales encuestados como los pilares para el éxito en la profesión comercial. Estas aptitudes no solo facilitan el desarrollo de relaciones sólidas con los clientes sino que también son cruciales para alcanzar objetivos y planificar estrategias comerciales efectivas. Según los datos recopilados, casi el 70% de los profesionales valora por encima de todo el contacto y la interacción con los clientes, considerándolo lo mejor de su labor diaria.

Si bien estos profesionales se sienten motivados por la posibilidad de aprender, compartir y ofrecer soluciones, la percepción sobre la profesión de ventas aún enfrenta desafíos en términos de prestigio comparado con otras carreras. Esto se refleja en que solo un 46% de los encuestados ve las ventas como su carrera definitiva. Mientras tanto, el 54% restante considera la posibilidad de migrar hacia otras profesiones en el futuro, lo que sugiere una alta rotación en puestos clave y plantea un desafío para las empresas en términos de retención y formación de talento.

Esta tendencia hacia la movilidad laboral subraya la importancia de reconsiderar las estrategias de reclutamiento y retención, enfatizando la necesidad de valorar y desarrollar las habilidades esenciales en los profesionales de ventas. Es imperante que las empresas reconozcan el talento comercial como un recurso valioso y escaso, ajustando sus políticas para fidelizar a estos profesionales.