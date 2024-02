El llamamiento de Athenea del Castillo ante las críticas en redes: “Por favor, ¿no tenéis otra cosa en la que divertiros?”

Athenea del Castillo en la semifinal de la Nations League (EFE / Raúl Caro)

España ya ha cumplido sobremanera en esta Final Four de la Nations League femenina. Al derrotar con amplitud a Países Bajos (3-0) el pasado viernes en La Cartuja, durante las semifinales de la competición europea, las campeonas del mundo han conseguido el hito más deseado: clasificarse por primera vez para unos Juegos Olímpicos. En este caso, los de París 2024. Precisamente, Francia será el último escollo para levantar el trofeo este miércoles.

Si las chicas de Montse Tomé se imponen también en la gran final, igualarán el éxito conseguido en términos masculinos el pasado verano. Lo harán, además, en la edición inaugural de su propia Liga de Naciones, y al calor del público español, porque Sevilla repite como escenario del choque. El gran objetivo de esta convocatoria de La Roja está más que conseguido, pero tumbar a las galas y conquistar un nuevo título de enjundia resultaría una guinda inmejorable.

Te puede interesar: España, en los Juegos Olímpicos por primera vez

A la absoluta se le ha dado especialmente bien la Nations League estos últimos meses. Con seis victorias y una derrota, los números le han sonreído especialmente. Además, con muy buenas cifras goleadoras en la inmensa mayoría de casos. En la primera ventana (septiembre), se ganó 2-3 a Suecia (en el partido más difícil de todos, por ese conflicto con la Federación que acabó desbloqueándose in extremis) y 5-0 a Suiza. En la segunda (octubre), se celebró un 0-1 ante Italia y un 1-7 frente a Suiza. En la tercera y última (diciembre), llegó la única derrota, por 2-3 con las italianas, y un 5-3 a Suecia. Ya la pasada semana, tuvo lugar el último triunfo contundente, que supuso la clasificación olímpica a costa de las neerlandesas.

Las españolas celebran el pase a París 2024 (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

En las horas previas al duelo definitivo en busca del entorchado, las futbolistas españolas han concedido algunas entrevistas. Ha llamado especialmente la atención una protagonizada por Athenea del Castillo, que llegó a ser tildada de verso libre del equipo nacional cuando las espadas estaban más en alto por el caso Rubiales.

Te puede interesar: El primer oro de Ricky Rubio con España, contado por los protagonistas: “Perdió a uno de sus mejores amigos y pudo abandonar”

Athenea del Castillo alza la voz

“En todo. Estoy en todo. En lo bueno o en lo malo. Athenea esto o Athenea lo otro. Pero, ¿por qué? Si yo soy normal. Me refiero… si no hago nada”, se resigna la delantera cántabra, de 23 años, en una conversación con Relevo. El periódico deportivo español destaca la opinión de la jugadora del Real Madrid sobre unas publicaciones en las redes que dieron mucho de qué hablar hace unas semanas. Las críticas hacia ella que suscitaron, por motivos ideológicos, llegaron a preocuparle.

💬 "Por unas fotos. ¡Dios mío de mi alma y de mi corazón! Pobrecito mi chico y pobrecita yo".



Athenea del Castillo, sobre las opiniones en redes sociales.



📝 Entrevista completa: https://t.co/DDcO92GLkU pic.twitter.com/MOK745A6Ss — Relevo (@relevo) February 27, 2024

“El de la política. Ese es el que más (el tema que se ha hablado sobre ella que le inquietó en mayor medida). O sea, por unas fotos. ¡Unas fotos! Dios mío de mi alma y de mi corazón. Pobrecito mi chico y pobrecita yo. Los dos. Es que la gente que me conoce flipa. Y la gente que le conoce a él, flipa más. Si lo conocieseis de verdad… Es lo que más, porque digo ‘pero por favor, por una foto ya eres capaz de opinar algo’”, expone Athenea.

Athenea aplaude a la grada en un partido con España (REUTERS/Jon Nazca)

Fotografiarse junto a su novio en el Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado el Valle de los Caídos) y que este apareciese, en otra imagen, en un puente donde podía leerse una pintada con el mensaje “viva Vox” llevó a la internacional y a su pareja a ser atacados por su supuesta orientación política. “Me quedo muerta. He aprendido a reírme. Llega el momento que me hace gracia. Digo ‘pero por favor, ¿no tenéis otra cosa en la que divertiros?’ Que ver en que Athenea haya subido una foto, o que el novio de Athenea, o que el amigo del amigo de Athenea. Por favor, que soy una persona normal. Cualquiera que me conozca y que hable conmigo sabe cómo van las cosas. Ahora me río, pero si había algo que al principio me molestaba, era eso”, sentencia al respecto.