Un futbolista de LaLiga confiesa su vínculo con el edificio incendiado en Valencia: “Afortunadamente, no estaba”

Roger Martí confiesa su vínculo con el incendio de Valencia (GOL PLAY)

El incendio que causó una gran conmoción en Valencia y en toda España el pasado jueves sigue dando de qué hablar este fin de semana. La tragedia ha provocado todo tipo de muestras de cariño y solidaridad desde todos los ámbitos de la sociedad, lógicamente impactada debido a la muerte de hasta diez personas por el suceso. El deporte no ha sido menos, con dos partidos de LaLiga aplazados por lo ocurrido: el Granada - Valencia de Primera y el Levante - Andorra de Segunda.

Este sábado, no hubo fútbol de élite, por estas causas excepcionales, en lo que respecta a los dos equipos de referencia de Valencia. Además, la inmensa mayoría de la actividad deportiva local y autonómica quedó suspendida, a raíz del desastre, en la Comunidad Valenciana. De hecho, el Ayuntamiento de Valencia suspendió todos los actos de este tipo en los que la organización estaba a su cargo entre el viernes a las 12 y el lunes 26 a idéntica hora.

Te puede interesar: El primer oro de Ricky Rubio con España, contado por los protagonistas: “Perdió a uno de sus mejores amigos y pudo abandonar”

El incendio de Valencia (REUTERS/Eva Manez)

Se suele decir que el mundo es un pañuelo y puede darse el caso de que así sea también cuando suceden episodios tan dramáticos como el que ha afectado de lleno al barrio valenciano de Campanar. Para muestra, la confesión, por sorpresa, que ha decidido hacer un jugador de primer nivel este domingo, antes del último partido de su club y directamente relacionada con la desgracia.

🎙️ Roger Martí, afectado por el incendio de Valencia



💔 "Tengo un piso allí, viví durante cuatro años y ha sido un palo muy duro"



👏 "Me he puesto en contacto con varios compañeros para que me envíen una camiseta y poder hacer una rifa benéfica"



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/DuKqPkPsIH — GOL PLAY (@Gol) February 25, 2024

El vínculo de un futbolista de LaLiga con el edificio incendiado en Valencia

Cuando GOL PLAY entrevistaba a Roger Martí, del Cádiz, el delantero valenciano, baja contra el Celta de Vigo, decidió contar de primera mano lo mucho que le ha afectado el desastre provocado por las llamas. “Unirme al dolor de esas familias que han perdido a algún familiar en el incendio. Mostrar mi apoyo y mandar un abrazo enorme a todos los vecinos afectados. Al final, yo tenía un piso allí. Viví durante cuatro años y tengo mucha gente conocida. La verdad que ha sido un palo muy duro. Me puedo imaginar cómo está la gente allí. Sobre todo eso: mandar mucha fuerza”, declaró en la previa.

Te puede interesar: El Granada - Valencia y el Levante - Andorra, aplazados tras el incendio de Valencia

“Me gustaría poder ayudar de alguna manera. He hablado con el Cádiz para ver de qué manera podemos hacerlo. Me gustaría y ya me he puesto en contacto con bastantes compañeros para que me envíen una camiseta y poder hacer una rifa benéfica. Todo lo que se pueda sacar y ayudar, pues que sea para la gente”, añadió. Cuando empezó a preguntarle sobre el tema, el periodista Ricardo Rosety agregó lo siguiente: “El fútbol quiere unirse a ese homenaje por las víctimas de Valencia, en ese edificio donde tú tienes una vivienda y, afortunadamente, la inquilina no estaba en el momento del incendio”.

Martí, de 31 años, se formó en la cantera del Valencia. Tras una cesión al Burjassot, acabó recalando en el Levante en julio de 2011. Acabaría convirtiéndose en el quinto jugador con más partidos disputados con los granotas, a cuyo primer equipo perteneció entre 2013 y 2022, con cesiones al Zaragoza y al Valladolid incluidas. Se marchó con 234 encuentros y 75 goles a sus espaldas, con destino al Elche, que le cedió a un Cádiz en el que milita actualmente.

Roger Martí tras anotar un gol con el Cádiz (REUTERS/Juan Medina)

Con un gol de Darwin Machís en el 99, el Cádiz rescató un empate ante el Celta en casa (2-2), después de ir dos tantos por debajo en el marcador en el Nuevo Mirandilla. Ya van 22 choques consecutivos sin victoria para los hombres de Mauricio Pellegrino, que llevan más de cinco meses sin triunfos en el zurrón y marchan decimoctavos en la tabla.