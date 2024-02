Un español en Irlanda alucina con la frecuencia con la que se bañan los niños allí y lo compara con España

Imagen de archivo de una persona lavándose el pelo. (Freepik)

Nacho Barrueco (@nachobarrueco_), un joven español que vive y trabaja en Dublín, narra a través de su cuenta de TikTok cómo es su día a día en la ciudad y cuáles son las cosas que más le sorprenden. En un último video ha compartido con sus seguidores una observación cultural que le ha llamado especialmente la atención respecto a la higiene de los niños en Irlanda.

“Hoy me he enterado de una cosa en Irlanda que por fin ha confirmado mis sospechas”, empieza contando el español. “Una compañera irlandesa me lo ha confirmado. Y es que yo no entendía por qué los niños siempre venían sucios a clase y venían como con costritas en la cabeza, como con las pinturas del día anterior”, explica.

Te puede interesar: Worldcoin ya es la app más descargada en España: “No se sabe muy bien qué hacen con los datos, pero bueno”

Barrueco, que cuenta con más de un millón de seguidores en la aplicación, ha explicado que tenía la sensación de que los niños irlandeses no se bañaban con la misma frecuencia que los españoles: “Yo muchas veces he dicho joder, parece que no se bañan, pero evidentemente pensaba que sí se bañaban. Y es que la compañera irlandesa me lo ha confirmado, que aquí a los niños pequeños se les baña una vez cada diez días”.

Según cuenta, esta práctica no solo se limita a los niños, según sus observaciones, sino que también afecta a los adultos, incluido él. “Yo tampoco entendía por qué mi landlord (casero) me regañaba cuando yo me duchaba todos los días. Y este landlord de ahora me regaña porque tengo humedades, porque se supone que me ducho demasiado. Y es que no es normal ducharse todos los días aquí en Irlanda”, añade.

Te puede interesar: Max Fisher: “Las redes sociales explotan nuestros impulsos más negativos y son completamente conscientes, pero no les importa”

Además, reflexiona sobre cómo el clima y las condiciones ambientales influyen en los hábitos de higiene personal y cómo esto difiere significativamente de sus costumbres: “Los españoles somos demasiado limpios porque hace mucho calor y somos muy exagerados con las duchas”.

Alerta por sequía

La higiene no tiene por qué estar reñida con el ahorro de agua, especialmente durante esta sequía que asola España y que ya ha obligado a tomar medidas drásticas y Cataluña y Andalucía, pero que también amenaza a otras comunidades autónomas.

Te puede interesar: Por qué el traslado de agua en barco por la sequía de Cataluña es un recurso de emergencia al que no debemos acostumbrarnos

Aragonès pide un esfuerzo complementario para afrontar la sequía.

Estrategias cotidianas sencillas podrían contribuir significativamente a la conservación del agua. Entre estas se incluyen cerrar el grifo mientras se enjabona, lo cual podría ahorrar más de 50 litros por ducha, y la instalación de atomizadores en las duchas, que mezclan aire con el agua disminuyendo el caudal sin comprometer la experiencia del usuario, logrando un ahorro del 50%. Otras medidas recomendadas son el uso de perlizadores para limitar la apertura del grifo, el mantenimiento adecuado de las instalaciones para evitar fugas, que pueden resultar en una pérdida de entre 30 y 100 litros de agua diarios, y el empleo de cabezales de ducha ecológicos que no solo ahorran agua, sino también energía al requerir menor cantidad de agua caliente.