‘La isla de las tentaciones 7′: Sandra Barneda, tajante con Marieta tras su estallido contra la tablet al ver a su novio acostarse con otra

Marieta en 'La isla de las tentaciones 7'.

Marieta y Álex son la pareja que más está dando de qué hablar en esta edición de La isla de las tentaciones, pues desde el principio los dos han demostrado no tener problemas en disfrutar de la experiencia y, de paso, conocer a algunos de sus tentadores. Si bien hasta este momento no han tenido mayor problema que los celos, pues ambos eran conscientes de que el otro tenía interés en otra persona, el último programa Marieta ha estallado y ha brotado tras ver unas imágenes.

Como si no recordara que ella fue la primera en ser infiel, la joven se puso de los nervios al ver que su novio ha hecho lo mismo con Gabriela, a quien no puede ni ver. Y si en los primeros minutos del visionado se la puede ver bastante alterada, gritando cada vez que su novio hacía cualquier gesto íntimo hacia la chica, lo peor ha sido al conocer que se habían acostado.

Te puede interesar: ‘La isla de las tentaciones 7′: el reencuentro de Niko y Ruth y la reacción de Marieta a la infidelidad de Álex: “El mismo polvo que me echa a mí...”

De hecho, antes de ver esos vídeos reconocía que le gustaría que su novio se hubiera acordado de ella y que no siguiera su idilio con la tentadora, algo que no ha pasado. Tras verles juntos en la cama, Marieta perdió los papeles, asegurando que era “vergonzoso” para después chillar que no quería seguir visionando las imágenes. “¡No lo voy a ver! Qué poca vergüenza”, decía totalmente indignada.

Marieta explota con las imágenes de Álex y Gabriela 💥



🏝️ #LaIslaDeLasTentaciones8

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/QWgjashPYo — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 22, 2024

Finalmente, no pudo más y la joven se dejó llevar por la rabia, lanzándose contra la tablet y arremetiendo contra ella, gritando que no quería ver nada más. Este estallido duró unos instantes y fueron sus compañeras las que tuvieron que ir a calmarla, quitándole el aparato y relajándola hasta que volvió a sentarse.

Te puede interesar: ‘La isla de las tentaciones 7′: Álex ve la infidelidad de su novia, Marieta, y llega a una tajante conclusión

Sandra Barneda, por su parte, se quedó en su sitio visiblemente sorprendida, pidiéndola que se tranquilizara, aunque no sirvió de mucho. “No puedo ver esto por favor. No lo voy a ver. Qué poca vergüenza. Sandra, si el amor no es vengativo, esto qué es”, seguía ella, todavía muy nerviosa.

Fue entonces cuando la presentadora le hacía la gran pregunta, “¿cuál es la diferencia entre lo que haces tú y lo que está haciendo Álex?”. En una sola frase le recordaba, de forma tajante, que ella fue la primera en serle infiel y que su reacción estaba siendo desproporcionada. Marieta, sin dejar de llorar, le justificaba que lo de su novio “es un guarreo, lo mío es muchísimo más bonito que todo eso. No tiene ni punto de comparación. ¿Vosotras veis ese guarreo? Mi novio es un guarro y me quiere joder”.

Marieta en 'La isla de las tentaciones 7'.

“¿Crees que Álex lo hace por venganza?”, siguió Barneda, a lo que ella no dudó en afirmar que sí. “Porque es así. No es justo lo que se me está haciendo por una conexión real. Lo único que le pedí es que no nos hiciéramos daño, al perro, y mi novio me está haciendo daño a posta y no me quito a mi novio de la cabeza. ¡No me merezco esto, Sandra! Lo siento si lo he hecho mal, pero no me lo merezco... Me quiero ir a mi casa...”.