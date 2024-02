Primera caída con Ducati, averías y el podio al alcance: así cierra Marc Márquez los test de pretemporada

El español Marc Marquez, en un momento de la tercera jornada de entrenamientos oficiales de MotoGP en el circuito malasio de Sepang. EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

Marc Márquez impresionó a Ducati en particular y todo el paddock en general tras el primer test en Cheste con su nueva moto, allá a finales de noviembre “Esto es una mala noticia para nosotros, pero muy buena para el mundo de la moto”. Sirvan estas palabras del director deportivo del Prima Pramac Ducati, Gino Borsoi, para describir el pánico que transmitió Márquez en su primer día como piloto de Gresini, equipo satélite de Ducati. La conexión entre piloto y moto fue total desde el principio, tal como desvela Michele Pirro, piloto probador de la casa que estuvo presente en Cheste y pudo conversar con Marc.

“Como piloto de Ducati y como probador, que debe pasar información y sensaciones a los técnicos, claramente, me preocupé de pedirle cuáles eran las cosas que se podían mejorar… y, por el momento, el folio se quedó bastante blanco. Hay satisfacción por eso porque cuando llegué a Ducati éramos nosotros los que teníamos que copiar a los japoneses, mientras que ahora la situación es inversa”, explica. El piloto de pruebas se mostró satisfecho porque los tiempos marcados por el leridano demuestran que la Desmosedici es apta para todo tipo de estilos y competidores. “Lo positivo es que también Marc confirmó con sus tiempos que la Ducati es una moto versátil y que también de un piloto tan importante como él nos llegaron sensaciones positivas”, decía en gpone.com a la par que no se sorprendía por las buenas prestaciones del de Cervera.

Eso ocurrió cuando el frío invierno apretaba, ahora, dos meses después de aquello, el español está más acoplado a su nueva moto. Márquez acabó satisfecho su primera jornada de entrenamientos en Sepang, en el test de MotoGP, en la que acabó noveno. Eso sí, después de sufrir varios contratiempos, como averías al principio y una caída al final. Fue de menos a más. “Al final, había un poco de cachondeo dentro del box, porque ha habido muchos problemas. Dicen: ‘Todos los problemas que podían salir en el primer día, han salido en tus dos motos’”.

“Y bueno, lo importante es que el equipo ha reaccionado muy bien. Sí que es verdad que esto me ha impedido coger ritmo, siempre parando en el box. Pero, al menos, por la tarde he podido hacer dos salidas medio normales y ahí ya pues me he ido encontrando mejor. Pero aún con mucho trabajo por hacer en mi lado para adaptarme yo a la moto y entender el tren delantero sobre todo, que es lo que cambia más respecto a la Honda. Y empezar a probar cosas de puesta a punto, que de momento no lo hemos hecho”, añade.