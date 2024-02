Los datos de la tragedia de Los Andes que no salen en ‘La sociedad de la nieve’

Tráiler de 'La sociedad de la nieve', la nueva película de J. A. Bayona que se estrenará en Netflix el 4 de enero de 2024.

Con el estreno de La sociedad de la nieve y su paso triunfal tanto por cines, por Netflix y por las galas de premios, a la espera de lo que haga en los Oscar, se ha producido un efecto extraño. Mucha gente ha descubierto el caso de la tragedia de los Andes, otros han conocido más de cerca la historia y otros tan solo han visto plasmada de forma cinematográfica un relato que conocían a la perfección. Lo que no todo el mundo sabe es que, aun así, hay varios detalles concretos que han quedado fuera de la película, pero que están en el libro original en el que se basa la película.

El argumento de La sociedad de la nieve puede resultar familiar, pues ya se ha hecho una película basada en la tragedia de los Andes. Se trata de ¡Viven! (1993), la cinta dirigida por Frank Marshall y que protagonizaron Ethan Hawke o John Malkovich. El filme esta basado en la novela de Piers Paul Read, Alive: The Story of the Andes Survivors, mientras que la de Bayona toma como material de referencia La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, escritor uruguayo que recogió durante años los testimonios de los supervivientes del desastre, formando un relato más fidedigno de los hechos.

Pablo Vierci consiguió, con La sociedad de nieve, reflejar el tratado emocional de los 16 supervivientes del accidente aéreo. Eso sí, partía con ventaja. La cercanía que mantuvo con ellos a raíz de la tragedia fue clave para registrar la cronología de los hechos y el abanico emocional que marcaría sus años posteriores. Un elemento esencial fue que Vierci fue compañero de colegio de algunos de los que consiguieron escapar con vida. Pues bien, muchas de las historias y detalles se han quedado en la novela original, casi como un tesoro solo apto para aquellos que, además de la película de Bayona, quieren acercarse más de lleno a la historia original y conocer el relato de primera mano.

Del alud al pico del Sosneado

Entre esos secretos desconocidos que uno solo puede descubrir a través de la película, destacan el episodio del alud. Superado el shock inicial del accidente, en la película el momento anterior al alud el ambiente que hay dentro del grupo es bastante bueno, con bromas y camaradería por doquier. Sin embargo, la historia nos dice que aquel día el ambiente no podía ser peor, pues hacía un día horribnle y los ánimos estaban por los suelos, tanto como para querer meterse en el fuselaje de la nave antes de tiempo y para tomar una decisión que cambiaría el destino de cuatro personas.

Porque esa misma noche, la del 29 de octubre de 1972, dos de los supervivientes del accidente se cambiaron los turnos para dormir con otras dos personas, con tan solo Liliana y Nando quedándose hablando hasta tarde, en una decisión de última hora que salvaría vidas como la de Gustavo Zerbino cuando el accidente del avión el 13 de octubre, cuando pasó de la parte trasera a la delantera del avión. Pero quizá una de las revelaciones más interesantes de la novela original sea el hecho de que en la penúltima expedición se quedaron muy cerca de encontrar un lugar con seres humanos. Era en las Termas del Flaco, un edificio desde el cual se podía ver la cima, pero nunca llegó a suceder ya que la expedición no superó el pico del Sosneado, que pensaban que cerraba las montañas en vez de ser el acceso a poder ser vistos y rescatados.