Dan Fallows, sobre el nuevo AMR24: “Pensamos que Red Bull es absolutamente vencible”

Dan Fallows, director técnico de Aston Martin (Getty Images)

Aston Martin dio la bienvenida a la nueva temporada de Fórmula 1 con la presentación del monoplaza para 2024, el AMR24. En el acto estuvieron presentes, además de Fernando Alonso y Lance Stroll, pilotos de la escudería; el dueño del equipo, Lawrence Stroll, el director, Mike Krack, el director técnico, Dan Fallows y el director de rendimiento, Tom McCullough.

Bajo el lema que han popularizado estos días ‘hyper-focus’ anunciaron el nuevo monoplaza, con el que tratarán de pelear por las plazas más altas del campeonato, y mejorar así la gesta del piloto español en la anterior campaña, en la que consiguió ocho podios y un cuarto puesto en el Mundial de pilotos. El equipo mantiene la ilusión que generó el fichaje de Alonso el pasado verano.

Lo cierto es que, Aston Martin no tuvo una temporada regular. Comenzó la temporada plantándole cara al Red Bull de Verstappen y Checo Pérez, quienes se llevaron 21 de los 22 triunfos totales, sin embargo, conforme avanzaba la temporada, se fueron viniendo abajo. No obstante, esto no ha sido motivo suficiente para que desde el equipo pierdan la ilusión para esta nueva temporada, y se mantengan esperanzados en poder luchar frente a frente con el Red Bull. El director técnico de Aston Martin y exjefe de aerodinámica en Red Bull, Dan Fallows, lo tiene claro: “A Aston Martin le gusta encontrar tiempos de vuelta a partir de detalles más pequeños. Aún queda mucho por delante y pensamos que Red Bull es absolutamente vencible”.

Looking good, AMR24. 💚 pic.twitter.com/n84UwT42w9 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024

“Realmente para nosotros, quien tenga el coche más rápido es nuestro objetivo y eso es lo que estamos analizando”, relató despejando la idea de que solo tenían como referente a la escudería de bebida energética. De hecho, una de las mejoras en el AMR24 estaba enfocada a conseguir mantener el rendimiento durante toda la temporada: “Tenemos que fabricar un coche que sea capaz de funcionar en cualquier circuito y ser competitivo. Y eso es realmente en lo que estamos enfocados, hacer un coche que sea utilizable, que sea bueno para los pilotos, en eso es en lo que realmente hemos estado tratando de concentrarnos”.

“La gente se está acercando mucho y creo que eso sugiere que la gente probablemente sea menos capaz de dar un gran paso conceptual para alejarse del tipo de cosas que estamos viendo en la mayoría de los monoplazas”, aseguró para declaraciones a Racefans.

Alonso, primeras pruebas ‘reales’ con el AMR24

Tras la presentación, Lance Stroll probó el nuevo monoplaza. Por la tarde, fue el turno de Fernando Alonso. El piloto español afirmó que era “muy bueno estar de vuelta en un coche nuevo”. “Siempre es un momento emocionante de la temporada, subirse por primera vez, comprobar que todo está bien, la posición del asiento y, por supuesto, el ‘feeling’ y no puedo esperar a compararnos con todos los demás en Baréin”, anunció el bicampeón mundial.

Lo cierto es que, los días de rodaje no oficiales están limitados por la FIA. Por esta razón, el tiempo de rodaje del nuevo monoplaza de Alonso y Stroll estaba limitado en el día de ayer, y fue tan solo una pequeña toma de contacto. El reto real llegará la próxima semana en Baréin, con los únicos tres días de pretemporada.