La otra vida de Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso: está en la junta de una empresa de moda

La diputada y portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (Diego Radamés / Europa Press)

Junts avisó y finalmente lo hizo realidad, frustró la aprobación de la ley de amnistía. Desde hacía semanas, llevaba avisando al PSOE de la necesidad de incluir diversos puntos, en concreto, la necesidad de aprobar sus enmiendas para perdonar todos los delitos de terrorismo y de alta traición al Estado asociados al procés catalán. Sin embargo, el Partido Socialista hizo oídos sordos ante estas réplicas y acudió a la votación en el Congreso de los Diputados con la esperanza de sacar adelante la norma, pero se encontraron con el no de Junts, dejando la ley en un punto muerto.

Una de las piezas clave para que se tomara esta decisión por parte de la formación catalana es Miriam Nogueras. Ella es una figura vital para Carles Puigdemont y para sus intereses, entre los que se encuentra la ley de amnistía. Se trata de uno de los activos más valiosos para el expresident de la Generalitat y una pieza clave en Madrid, dado que desde el año 2016, tras la salida de Laura Borrás de la dirección del partido, es también la portavoz de la formación. Ahora en medio de la disputa abierta entre el Gobierno y Junts por aprobar la ley de amnistía, el papel de Nogueras está cobrando aún más relevancia en el ámbito nacional.

“La norma tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado”, aseguró la política como justificación para no apoyar la ley. “Nuestra posición, que hemos mantenido y que a la vez está incluido en el acuerdo que firmamos con el Partido Socialista es la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie, una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán sufre desde hace muchos años”, consideró Miriam Nogueras. Lo cierto es que la vida política, y más en la actualidad con la ley de amnistía apremiando para ser aprobada, ocupa gran parte de la vida de la política catalana, aunque no es lo único a lo que dedica su tiempo.

En la página del Congreso de los Diputados aparece una ficha personal con datos de los políticos que componen la cámara, como la fecha de nacimientos y los cargos que ha ostentado y ostenta. En este sentido, se puede observar que Miriam Nogueras lleva a cabo actividades que van más allá de su vida política como diputada y portavoz de Junts.

El sector textil

La política también es emprendedora y copropietaria de una empresa del sector textil, en concreto de una empresa dedicada a las hilaturas. Las hilaturas son un proceso industrial mediante el cual se transforman fibras textiles. Este proceso es fundamental en la industria textil, ya que la calidad del hilo determina en gran medida la calidad del tejido o producto textil final. La innovación en las técnicas de hilatura permite no solo mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del proceso, sino también desarrollar hilos con propiedades específicas, como mayor suavidad, resistencia, o funcionalidades especiales como elasticidad, propiedades antibacterianas, entre otras. De esta forma, la política apuesta por una empresa innovadora y que apuesta por a la calidad.