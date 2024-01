El exfutbolista Ronaldo carga duramente contra el ministro de Transportes, Óscar Puente

El exfutbolista y actual presidente del Valladolid, Ronaldo Nazario, en la cadena SER (Cadena SER)

Ronaldo Nazario no es apodado como ‘el fenómeno’ sin motivo. Se retiró del fútbol profesional en 2011, pero hasta ese momento, jugó en varios clubes prominentes como FC Barcelona o Real Madrid. Se le considera uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, destacando por su rapidez, técnica y finalización excepcional. Desde que colgase las botas, ha estado involucrado en proyectos relacionados con el fútbol, siendo el actual propietario del Valladolid.

El brasileño es consciente de que para que su proyecto salga adelante necesita el apoyo de la alcaldía. “Tenemos muy buena relación, entiende las necesidades de la gente, todo lo que hacemos por el club es para la gente de Valladolid, para que disfrute cada vez más”, aseguró sobre Jesús Julio Carnero, actual alcalde de la ciudad, en la Cadena SER vallisoletana. “El alcalde tiene claro que hace muchos años que el Ayuntamiento no ha hecho nada por el estadio. En estos cinco años donde ha invertido 20 millones hicimos muchas reformas, tiene otra cara, y él quiere cerrar el fondo sur y buscar soluciones para que se quede un estadio bonito”, continuó

En las próximas “dos semanas”, se espera que se firme definitivamente el convenio para la construcción de la ampliación de la Ciudad Deportiva, algo que quedó parado en las últimas semanas de la etapa de Puente como alcalde, tal y como recoge Europa Press. Esto genera esperanza al club, y en especial a Nazario. El brasileño asegura que el actual alcalde “ha hecho más en seis meses que el anterior en cuatro años”, refiriéndose al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y antiguo alcalde de la ciudad entre los años 2015 y 2023. En las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, el socialista perdió la alcaldía delante del Partido Popular.

El exfutbolista y actual presidente del Valladolid, Ronaldo Nazario, junto al exalcalde y actual ministro de Transportes, Óscar Puente (EFE)

Enfrentamientos anteriores

La crispación no es nueva, sino que se remonta a cuando Puente era todavía alcalde de Valladolid, pues con el descenso del equipo, Ronaldo lo acusa de no haber echado una mano. Por entonces, el exalcalde le dedicó unas palabras al brasileño aseguraba estar “muy triste” no tanto por las palabras del presidente del club sino por el descenso. “Es algo que no le deseas a nadie que sea aficionado al fútbol”, confesó Puente, quien aseguraba no pasar un buen momento, ya que, el descenso coincidió con la pérdida de la alcaldía y una lesión (rotura de pierna).

En esta línea, el actual ministro de Pedro Sánchez, lanzó un dardo ‘envenenado’ a Nazario: “No sé quien ha sido el que ha tomado las decisiones deportivas en el club que nos han llevado a descender dos veces en tres años. Eso no se analiza en la rueda de prensa, no hay una asunción de culpas, de responsabilidades. En su lugar, hay un reparto de culpas a todos los sectores”, zanjó en su momento Óscar Puente.

Ronaldo, presidente del Valladolid

El 3 de septiembre de 2018, Ronaldo adquirió el 51% de las acciones del Valladolid, convirtiéndose en el accionista mayoritario del club. Posteriormente, amplió su participación al 72,7% tras comprar acciones a Carlos Suárez, su predecesor. Como propietario, también del Cruzeiro de Brasil, Ronaldo aspira a llevar al Valladolid de nuevo a la Primera División de España, aunque actualmente se encuentra en la novena posición de la Segunda División, lejos de los puestos de ascenso.