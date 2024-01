El vídeo viral de una chica después de suspender el carné de conducir: “Menos mal que simplemente he nacido guapa”

Video viral en TikTok de una joven después de suspender el examen de conducir. (@adriananoseentera)

Una joven ha causado sensación en TikTok tras compartir un video en el que manifiesta su frustración por haber suspendido, una vez más, el examen para obtener el carnet de conducir. En el video, que rápidamente se ha hecho viral, la chica se muestra incrédula y angustiada por la situación mientras llora, asegurando que si algo le puede salir mal, entonces le saldrá mal, como reflejo de la “ley de Murphy”.

La tiktoker “adriananoseentera” relata con desesperación cómo, a pesar de las escasas probabilidades, justo el día de su examen una ambulancia se cruzó en su camino. “Tuvo que ser hoy, justamente hoy tenía que morir alguien en mi camino. En mi camino tenía que morirse alguien”, empieza explicando la joven entre lágrimas. “Busqué una puta ambulancia detrás mía con la señal luminosa, no la ví y no me cambié de carril para ceder el paso”, narra.

Te puede interesar: El carné de conducir automático no ha triunfado en España (y existe desde 1997)

La joven no oculta su desconcierto ante la serie de desgracias que, bajo su punto de vista parecen perseguirla, mencionando entre lamentos que espera tener éxito en su carrera universitaria para no terminar viviendo bajo un puente y dependiendo del transporte público. “No sirves ni para hacer un arroz chica ni un huevo frito. O sea, Dios mío, espero que me vaya muy bien en la carrera, porque si no viviré debajo de un puente y encima en autobús”, se dice en el video.

Sin embargo, a pesar de su enfado, intenta tomarse con humor el suspenso y bromea con agradecer por lo menos haber “nacido guapa”. “Menos mal que simplemente he nacido guapa. Menos mal. Gracias mundo, es que te juro que no me lo puedo creer. O sea, todo me pasa a mí, todo todo lo que puede pasar en este mundo”, dice.

Te puede interesar: Los ciclistas también pueden ser sometidos a test de alcoholemia: las multas pueden ser de hasta 1.000 euros

@user11537616353 este es el mejor video de todos sin duda ♬ sonido original - adriananoseentera

Las respuestas de los usuarios

Tras publicar el video en su cuenta, la tiktoker ha recibido una ola de comentarios y muestras de apoyo por parte del resto de usuarios que han empatizado con ella y que le han recordado lo difícil que es pasar el examen, pero que con tiempo se consigue. “Aprobé a la quinta, se puede te lo juro”, le responden en un comentario para animarla. “Tranquila a la 13 veces aprobé y lo que me mataba eran los nervios, y los profesores ya me conocían y no me pedían el DNI en los exámenes”, cuenta otra que trata de ver con humor este proceso.

Además, otra de las respuestas ha abierto un debate sobre las causas de los suspensos de los que hablan tanto el resto de usuarios, como la joven del video. “Yo trabajé en una autoescuela durante 7 años muchas veces el problema es que la gente quiere ir a examen y no bien preparada entiendo que es un gasto muy grande”, señala.