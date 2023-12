Los 10 grandes acontecimientos rosas del 2023: desde la maternidad de Ana Obregón a la crisis personal de Alejandro Sanz

Algunos de los protagonistas de los acontecimientos más sonoros de este 2023 (Infobae España)

El año 2023 está a punto de llegar a su fin. A lo largo de 12 meses han sido numerosos los acontecimientos que hemos vivido, muchos de los cuales quedarán para siempre en nuestro recuerdo.

Han sido varias las personalidades que han protagonizado diferentes momentos icónicos, ya sea por una boda, una nueva pareja o, también, por una separación. Sea como fuere, Infobe España ha realizado una selección de los diez acontecimientos rosas que han marcado el año 2023.

Ana Sandra

Una de las grandes noticias que ha marcado el 2023 ha sido el nacimiento de Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón e hija de Alessandro Lecquio, quien falleció el pasado 13 de mayo de 2020 debido a un cáncer. Cuando Aless empezó la quimioterapia, “los médicos le recomendaron guardar muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse tener hijos”. Con la idea de cumplir el último deseo de su hijo de ser padre, la bióloga tomó la decisión de volver a convertirse en ‘madre’.

Ana Obregón ha presentado a su nieta, Ana Sandra, en la portada de 'Hola'.

De esta manera, el pasado 20 de marzo llegó al mundo Ana Sandra, concebida por medio de gestación subrogada. Una maternidad que causó un gran debate sobre lo ético que ha sido la práctica empleada y el nacimiento de la pequeña.

Boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

La hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó ha dado mucho de qué hablar tras conocerse que se daría el sí quiero con Íñigo Onieva, con quien había roto su relación tras hacerse pública su infidelidad. Sin embargo, la marquesa de Griñón decidió darle una segunda oportunidad. Su boda estuvo llena de sobresaltos y contratiempos, pero, finalmente, los dos unieron sus vidas en una ostentosa ceremonia celebrada en El Rincón el pasado 8 de julio.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en una imagen de archivo (Europa Press)

Christian Gálvez y sus dos sorpresas

El que fuera presentador de 25, Pasapalabra y su pareja, Patricia Pardo, sacaron a la luz dos grandes noticias. Por un lado, desvelaron que pasaron por el altar hace un año. Una buena nueva que acaparó todos los focos, puesto que llevaron a cabo una ceremonia de lo más íntima y, hasta entonces, no había trascendido su unión.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en la catedral de Santiago de Compostela. (Instagram)

La guinda el pastel fue que, el mismo día que anunciaron que se habían convertido en marido y mujer, también desvelaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo. De esta manera, el próximo año la pareja formará una familia de tres con la llegada de su pequeño retoño.

Daniel Sancho

El rostro del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo era apenas conocido hasta el que su nombre empezó a copar los titulares de la prensa nacional e internacional. Desde hace un tiempo, el youtuber culinario se ha situado en el centro de una vorágine mediática tras confesar haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta en Tailandia.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Foto: Instagram y Facebook.

Daniel Sancho esparció los restos del cirujano colombiano por la isla de Koh Phangan y ha sido acusado de asesinato premeditado perpetuado en solitario. Además, también se le ha imputado el haber ocultado la documentación y el cuerpo de la víctima. De acuerdo con las leyes tailandesas, el joven podría enfrentarse a la pena de muerte. Habrá que esperar a que se celebre el juicio, que tendrá lugar el próximo 9 de abril de 2024, para conocer su destino.

El 18 cumpleaños de Leonor

La princesa de Asturias ha sido otras de las grandes protagonistas del año 2023. La hija mayor de los reyes Felipe y Letizia ha dado importantes pasos para el cargo que, como futura heredera del trono, le espera. Este año ha sido el más significativo de su vida, pues además de empezar su formación militar, también ha protagonizado diferentes momentos que han marcado un antes y un después en su día a día.

La princesa Leonor el día que realizó la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados (Europa Press)

Tras realizar la jura de bandera en la Academia Militar de Zaragoza, acaparó todas las miradas en el Día de la Hispanidad y en los Premios Princesa de Asturias. No obstante, su gran día fue el pasado 31 de octubre, cuando alcanzó la mayoría de edad y efectuó la jura de la Constitución en el Congreso de los Diputados. -

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova

La que fuera pareja de Cayetano Martínez de Irujo acaparó todas las miradas tras sufrir una embolia y un infarto pulmonar. Después de empezar a recuperarse sobre este duro bache en su salud, la actriz mexicana volvió a situarse en el centro de los focos tras salir unas polémicas imágenes protagonizadas por ella y el príncipe Federico de Dinamarca.

La trayectoria de Genoveva Casanova, desde su incursión en la nobleza española hasta los últimos rumores de relaciones sentimentales

Las instantáneas han causado un gran revuelo porque en ellas se veía salir al hijo de la reina danesa Margarita II salir de la casa de la vivienda de Genoveva Casanova, en torno a las 8:30 horas de la mañana, con su maleta. El marido de Mary Donaldson aguardó bajo una marquesina de autobús hasta que alguien viniese a recogerle, pues al parecer, el apodado príncipe turbo realizó una corta visita a Madrid sin que la corona tuviese constancia de dicha escapada, por lo que no contaba con escoltas.

Shakira y sus problemas legales

La intérprete de Loba no ha dejado de acaparar titulares, ya sea por su ruptura con Gerard Piqué, sus indirectas al exblaugrana y su nueva pareja, Clara Chía, como por sus problemas legales. La barranquillera fue acusada de defraudar 14,5 millones de euros en los años 2012 y 2014 a Hacienda Pública, razón por la que podría enfrentarse a ocho años de prisión. Tras llegar a un pacto con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña, la acusada admitió los seis delitos que se le imputaban para evitar ir a la cárcel.

Shakira a la salida de los juzgados de Barcelona (David Zorrakino - Europa Press)

Sin embargo, este no es el único frente judicial que tiene abierto Shakira por presunta evasión de impuestos. La colombiana está siendo investigada desde el pasado mes de julio por un juzgado de Barcelona a raíz de otra denuncia de la Fiscalía, quien la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.

La crisis personal de Alejandro Sanz

El año 2023 no ha sido nada fáciles para Alejandro Sanz, quien desveló a través de sus redes sociales estar haciendo frente a un momento delicado. En el mensaje, el artista aseguró no estar bien y sentirse “triste y cansado”. “Estoy trabajando para que se me pase… (...) Pero a veces no quiero ni estar”, escribió en un tuit publicado en la red social Twitter, ahora X.

Alejandro Sanz en la gala de entrega de los Latin Grammy 2023 (Rocío Ruz / Europa Press)

Poco después, el intérprete de Corazón Partío aseguró que se encontraba atravesando una etapa complicada en la que tenía que luchar “cada día”. Una situación a la que se sumaba su ruptura con Rachel Valdés, con quien llevaba cuatro años de relación, el agotamiento del cantante de su gira por América y sus problemas financieros —ha sido condenado a pagar casi 3 millones de euros a Total Bank—.

Coronación Carlos III

El momento más histórico que ha vivido la casa real británica este año ha sido la coronación de Carlos III, quien ha sucedido a la reina más longeva de la historia, Isabel II, en el trono tras su muerte. Con casi 74 años, el hijo mayor de la ya desaparecida monarca, asumió la gran responsabilidad de continuar el legado de su madre.

Coronación Carlos III (Getty)

El nuevo rey intenta establecer nuevos cambios en el trono británico con el fin de consagrar una monarquía más austera y sencilla. Sin embargo, su reinado se ha visto empañado por la incapacidad de poder apaciguar las aguas en el seno de su familia y su actitud de superioridad, dos cuestiones que le han lastrado entre la población de Reino Unido en cuanto a popularidad se refiere.

Ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

Cuatro meses después de haber anunciado con gran emoción su compromiso, la motomami y el intérprete de Lokera pusieron fin a su historia de amor. A lo largo de sus casi tres años de relación, ambos mostraban una gran admiración y cariño el uno por el otro, por lo que su separación fue de lo menos esperada.

Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación de acuerdo a la revista People. Twitter.

Eran una de las parejas musicales más mediáticas y queridas y, pese al amor y el respeto que ambos se profesan, los dos decidieron seguir sus caminos por separado. Tras ruptura, ambos coincidieron por primera vez en los Latin Grammy 2023, un evento en el que, al parecer, pusieron punto y final a este capítulo con dos significativas canciones. Rosalía interpretó Se nos rompió el amor de Rocío Jurado, mientras que Rauw Alejandro entonó Se fue de Laura Pausini.