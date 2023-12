Una joven desata las críticas en redes por empujar a su empleada del hogar en un vídeo de TikTok

Capturas del vídeo de TikTok que ha desatado la polémica. (TikTok)

Patricia Aramburo se ha convertido en una de las protagonistas de la semana, al menos en TikTok. La joven tiene más de 34.000 seguidores en la plataforma, cifra que podría pasar desapercibida si no fuera porque uno de sus últimos vídeos ha desatado la polémica. La usuaria, que responde al nombre de @paty.aramburo, ha compartido un challenge en el que empuja a su empleada del hogar. Las redes sociales han estallado ante la actitud de la influencer, que se ha visto obligada a publicar un segundo vídeo para dar explicaciones y pedir disculpas por lo sucedido.

En las imágenes, @paty.aramburo presume del buen hacer de su trabajadora del hogar. “Edi se va todas las Navidades a su país pero nos deja toda la comida congelada”, reza la publicación, que muestra el frigorífico lleno de táperes. La tiktoker y la empleada bailan juntas delante de la cámara hasta que la primera le propina un empujón a la segunda con el objetivo de sacarla de plano. Este clip y el vídeo en el que la joven responde a las críticas de los usuarios acumulan casi un millón y medio de reproducciones en sus primeras 24 horas en Internet.

Te puede interesar: La revolución ‘ChatGPT’: crece cuatro veces más rápido que TikTok y multiplica los datos de WhatsApp

El gesto de la influencer ha generado desconcierto y ha llenado de comentarios su perfil, hasta el punto de que la joven ha tenido que desactivar las notificaciones. “No creo que tenga que dar explicaciones, pero he leído una barbaridad de comentarios que están fuera de lugar. Me llevo con Edi super bien, tengo varios vídeos preparándole un desayuno sorpresa, haciendo la tarta de su cumpleaños y comprando regalos. Ella es como una amiga, parte de mi familia”, ha argumentado @paty.aramburo.

La tiktoker se ha defendido de los que la han tachado de “clasista” y asegura haber recibido una avalancha de insultos desproporcionada. “No me podéis llamar clasista. Los que estáis haciendo diferenciación de clases sois vosotros, porque si hubiera empujado a mi hermana, por ejemplo, no me hubierais dicho lo mismo. Edi tiene carácter, me hubiese devuelto el empujón”, ha intentado zanjar la joven. Las críticas, sin embargo, no han convencido a todos sus seguidores.

Los seguidores de la joven no aceptan sus excusas

“Yo solo espero la señora esté dada de alta todas las horas que trabaja y cobre un sueldo digno”, ha comentado una usuaria de TikTok. “Ella no te empuja de vuelta, porque si lo hace se queda sin trabajo”, apunta otro seguidor. “No entiendo el humor de las pijas, lo siento”, reconoce un tercer individuo. Las redes sociales han cuestionado la actitud de @paty.aramburo y le han preguntado por qué se trata de justificar si supuestamente no ha seguido ninguna conducta reprobable. La tiktoker ha invitado a los usuarios a rastrear los vídeos de su perfil para comprobar que existe una “buenísima” relación entre ella y su trabajadora del hogar. Además, ha anclado en su cuenta una publicación en la que prepara el “desayuno de cumple” para su “cuidadora”.