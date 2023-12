La lista de motivos por los que el SEPE te podría suspender el cobro de la prestación por desempleo

12/01/2012 Inem, paro, oficina de empleo ECONOMIA MADRID INTERNACIONAL ESPAÑA EUROPA

Los ciudadanos, cuando se quedan fuera del mercado laboral, no siempre consiguen encontrar trabajo a la primera de cambio. Como consecuencia, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contemplan una serie de prestaciones públicas para hacer más llevadero este proceso. El subsidio por desempleo, también conocido como paro, tiene el objetivo de proteger a los trabajadores que ven reducidos sus ingresos al perder su ocupación o ver reducida su jornada laboral.

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece múltiples alternativas para que las familias no sufran la pérdida de poder adquisitivo y lleguen sin dificultades a final de mes. Además de la propia prestación por desempleo, existen otras opciones como el subsidio por cotizaciones insuficientes, la renta activa de inserción (RAI) y el subsidio para mayores de 52 años. No obstante, los beneficiarios no siempre pueden compatibilizar todas estas ayudas, por lo que el servicio público vigila con especial atención su correcto funcionamiento.

La Seguridad Social, en su página web, explica los requisitos que tienen que cumplir los trabajadores para solicitar cada uno de los subsidios. Por norma general, la administración exige que los beneficiarios estén inscritos como demandantes de empleo y repara en el número de meses o años cotizados. Si los interesados incumplen alguna de estas cláusulas y cometen infracciones, el SEPE puede suspender los pagos de la prestación a recibir. Estas son las distintas actuaciones que llevan implícito un quebrantamiento de las normas.

Motivos por los que te pueden retirar la ayuda

El SEPE distingue en su reglamento tres tipos de infracciones, con consecuencias bien diferentes en cada uno de los casos: leves, graves y muy graves. Estos son los motivos por los que la administración pública puede ordenar el cese del subsidio por desempleo:

Yolanda Díaz adelanta su reforma del subsidio de paro: llegar a los menores de 45 años y no reducir la prestación.