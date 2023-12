Militao, Gavi, Courtois o Calorine Weir: la UEFA toma cartas en el asunto y crea un cuestionario para estudiar las roturas de ligamento cruzado

La centrocampista escocesa del Real Madrid, Caroline Weir (EFE/JuanJo Martín)

Esta temporada ha estado marcada por las roturas de ligamento cruzado. Desde que comenzó la temporada, han sido los muchos los jugadores que se han sumado a la lista de pacientes de la enfermería. Thibout Courtois, Eder Militao, Yeremy Pino o Gavi son algunos de los afectados por esta lesión en el fútbol masculino, mientras que en el femenino la situación es todavía más preocupante dado que es una lesión aún más frecuente: Caroline Weir, Carla Camacho, Cristina Redondo o Carmen Álvarez. Ante esta epidemia, la UEFA ha decidido tomar cartas en el asunto y estudiar qué es lo que está ocurriendo.

Los clubes han empezado a buscar responsables al ver que la lista de pacientes de sus enfermerías no dejan de aumentar. Muchos consideran que se debe a un apretado calendario, entre ellos Pep Guardiola. El técnico catalán cargó contra el calendario asegurando que los jugadores son los que puede haber algo si se plantan. “Lo demás es una batalla perdida, ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, no hay nada que hacer”, consideró Guardiola. Lo cierto, es que la UEFA, no ajena a la preocupante situación, ha decidido tomar medidas para intentar evitar que este tipo de situaciones se sigan produciendo en las temporadas venideras.

En concreto, han anunciado que introducirán una nueva iniciativa centrada en la concienciación y prevención de las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA), que afectará al fútbol femenino, al menos de momento. El organismo ha decidido crear un grupo de expertos en salud femenina cuyo objetivo es comprender mejor las lesiones de LCA y su prevalencia en el fútbol femenino. El primer paso de estos profesionales ha sido crear un cuestionario de concienciación de estas lesiones dirigido a todos los miembros de la comunidad de fútbol femenino, con el fin de recabar información y poder abordar las necesidades en torno a esta dolencia.

Esta medida servirá para conocer más en profundidad cuáles son los retos a los que se enfrentan tanto las jugadoras que padecen esta lesión como los entrenadores, médico o fisioterapeutas. De cara al largo plazo, la UEFA publicará un documento sobre prevención y tratamiento de la lesión de rotura de ligamento cruzado, previsiblemente para el verano de 2024. En este documento se incluirán diversas directrices basadas en la evidencia sobre temas que van desde la prevención a factores que pueden suponer un riesgo para las jugadoras; así como estrategias óptimas para volver a jugar.

El director médico de la UEFA ha explicado: “Abordar la prevalencia de las lesiones de LCA en el fútbol femenino es crucial para el bienestar de las futbolistas y el avance de este deporte. El paso proactivo de la UEFA al establecer un panel de expertos refleja un compromiso para entender y reducir estas lesiones en el futuro. El cuestionario tendrá como objetivo recopilar ideas y la conciencia actual, pero también recoger datos sólidos que se utilizarán como base de nuestro consenso y programa de prevención”.

Una epidemia en el fútbol femenino

El número de jugadoras que ha sufrido este tipo de lesión cada vez es más elevado. Durante los últimos meses, este “epidemia” ha afectado a numerosas futbolistas de la Liga F, en especial en el Real Madrid. Pero esto no cosa de este último año, sino que viene de largo. Alexia Putellas fue uno de los casos más sonado que se lesionó del ligamento cruzado durante la temporada pasada. Y es que, este tipo de dolencia afectan mucho más a las mujeres que a los hombres por diversos motivos. Y es que, algunos estudios señalan que esta lesión es 4 veces más habitual en mujeres que en hombres. Por este motivo, la UEFA ha decidido desarrollar esta iniciativa en el fútbol femenino.