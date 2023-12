Natalie Portman quiere una segunda oportunidad en ‘Star Wars’: “Creo que nadie estaba filmando así por entonces”

Natalie Portman como 'Padme' en 'Star Wars'

Las precuelas de Star Wars marcaron a toda una generación de nuevos warsies, renovando el amor por el universo galáctico de George Lucas para aquellos que se criaron a principios de los 2000. La amenaza fantasma, La guerra de los clones y La venganza de los Sith supusieron un punto de inflexión para la saga y el descubrimiento popular de muchos grandes actores, entre ellos Hayden Christensen. No tanto de Natalie Portman, quien llevaba siendo una estrella desde que apareciese siendo una niña en películas como Beautiful Girls o León el Profesional. No obstante, para ella trabajar en Star Wars sí que fue todo un descubrimiento.

La actriz, que cuenta en la actualidad con 42 años, tenía apenas 18 cuando entró en la saga para dar vida a la princesa Padme Amidala, uno de los personajes principales de la saga. Portman recordaba que, a pesar de su juventud, hay quien aun así pensaba que había aparecido en la trilogía original, cuando esta había tenido lugar más de veinte años antes: “Recuerdo estar en la premiere y que el Príncipe Carlos me preguntó si estaba en las originales. Yo le dije: ‘¡No, tengo 18 años!’. Pero fue muy amable”, desvelaba la intérrpete en una reciente entrevista.

“Estoy abierta”, comentaba Portman sobre la posibilidad de volver a Star Wars, una saga que para ella tuvo una influencia capital en su carrera a pesar de llegar a ella siendo ya una reconocida actriz: “Fue la primera vez que trabajé digitalmente. Creo que nadie estaba filmando así por entonces. Fue mi primera experiencia con una pantalla verde, era todo un nuevo conjunto de habilidades que aprender y un nuevo mundo en el que entrar”, explicaba la actriz ganadora del Oscar por Cisne negro.

La propuesta que ya ha recibido

Mucho ha cambiado Portman desde entonces, no solo de edad sino también su registro como actriz. Tras regresar a otra gran saga del pasado como Marvel con Thor: Love and Thunder, Portman encara la temporada de premios con muchas posibilidades de estar nuevamente en la terna de los Oscar. La actriz protagoniza May December, la nueva película de Todd Hyanes (Carol) en la que da vida a una actriz que establece un estrecho vínculo con una mujer (Julianne Moore) que protagonizó un escándalo sexual siendo joven sobre el que van a hacer una película. La interpretación de Portman ha sido una de las más aplaudidas de lo que va de año y promete seguir siéndolo, aunque nunca hay que descartar que volvamos a verla en el universo Star Wars, ya sea como Padme o con otro personaje.

Porque no es la primera vez que a Portman se le plantea la oferta en un momento dado. En concreto, a través de Taika Waititi, el director neozelandés autor de películas como Jojo Rabbit o Thor: Love and thunder, en la que coincidió con la actriz israelí. Allí le planteó la posibilidad de aparecer en la nueva serie que prepara dentro del universo Star Wars, sin recordar que ya había aparecido como Padme: “Dice que se le olvidó porque me preguntó si quería participar en una película de Star Wars y yo le dije que sí. Pensé que estaba bromeando”.