Fernando Alonso desvela el motivo que puede provocar su retirada de la Fórmula 1: “Si sigue así quizás sienta que es el momento de dejarlo”

Fernando Alonso durante la rueda de prensa de Las Vegas (REUTERS).

Abu Dhabi puso fin a la temporada 2023 de Fórmula 1, pero las miradas de los pilotos ya están puestas en Bahrein. Dentro de poco menos de tres meses iniciará una nueva campaña, que será la más larga de la historia con la disputa de 24 grandes premios, misma cantidad de carreras que estaba proyectado para el curso agonizado. Sin embargo, la estricta política sanitaria de China obligó a suspender su gran premio y las inundaciones en Imola canceló el de Emilia Romagna. Dos citas menos a un sobrecargado calendario que limitó el rugido de los motores a 22 carreras tradicionales más las seis del sprint, récord hasta se complete la próxima campaña.

Será en ese momento cuando Fernando Alonso, con 377 grandes premios en sus guantes, haya entrado, más aún, en la historia de la F1 al convertirse en el primer piloto que alcanza las 400 carreras. Un récord que se consumaría gracias a la gran cantidad de grandes premios, pero que, por otro lado, fatiga en exceso a los pilotos de tal manera que Alonso podría llegar a plantearse su retirada. “Quizá con este calendario tan exigente y cosas así algún día sienta que ha llegado el momento de dejarlo. Hay otras cosas en la vida, ya ha sido una temporada muy exigente con 22 carreras y el año que viene habrá 24 carreras…”, indica el asturiano en declaraciones recogidas por RacingNews365.

Te puede interesar: De la Rosa desvela la asombrosa capacidad de Alonso para ‘prescindir’ de la tecnología que “el resto de pilotos usan para acercarse a él”

Calendario sobreexplotado

“Dije incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar. Si me siento tan bajo, creo que se notará y no estaré contento con mi rendimiento, y entonces seré el primero en levantar la mano y decir: ‘Vale, ha llegado el momento’. Pero no creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo, porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento. He descubierto que son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción”, explica.

Además, el asturiano también realizó una curiosa revelación sobre otro momento de su carrera, donde también llegó a pensar en cuándo acabaría su periplo en la Fórmula 1. “Ya me sentí así en 2006 y 2007. Recuerdo que firmé con McLaren un contrato de tres años y que en ese momento pensé que sería mi último contrato. Y aquí estamos”, finalizó.

Fernando Alonso durante el GP de Abu Dhabi (EFE).

Alonso se siente motivado de cara a 2024, aclarando que no piensa cambiar otra vez de equipo, pese a las informaciones que lo han colocado en Red Bull en sustitución de Checo Pérez. “Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, afirmó contundente al respecto.

Te puede interesar: El motivo por el que el ingeniero jefe de Mclaren sitúa a Alonso por delante de Verstappen: “Le hace ser único”

Ninguneo de la Fórmula 1 en el Power Ranking de la temporada

Para muchos integrantes del paddock Fernando ha sido el piloto del año únicamente superado por un Max Verstappen de récord. Sin embargo, la propia F1 no piensa igual. Según su Power Ranking general de la temporada, en el que cinco expertos de identidad desconocida califican con una nota numérica a los pilotos en función de su rendimiento, el puesto del asturiano no corresponde con la sensación que ha dejado sobre el asfalto. Alonso ha finalizado el curso con un 7,5 de nota media sobre diez. Por detrás de Hamilton (7,8) y Lando Norris (7,6), ambos con menos podios que el de Aston Martin.

Max Verstappen 9,1 Lewis Hamilton 7,8 Lando Norris 7,6 Fernando Alonso 7,5 Alexander Albon 7,5 Charles Leclerc 7,4 George Russell 7,3 Carlos Sainz 7,2 Oscar Piastri 7,1 Pierre Gasly 6,8

Los 206 puntos y ocho metales conseguidos por el español le han valido para obtener la misma puntuación que Alexander Albon, piloto de Williams que ha terminado la temporada como el 13º clasificado del Mundial con 27 puntos, pero con idéntica nota media que Alonso. Carlos Sainz cierra el año con un 7,2 y en la octava posición del particular ranking de la F1 que ha dejado fuera del top-10 Checo Pérez, subcampeón del mundo.