Pedro Sánchez: “La amnistía es poner el contador a cero, pero no la memoria a cero”

Pedro Sánchez, entrevistado este lunes en 'Hoy por hoy', en la Cadena SER.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido aclarar este lunes que la ley de amnistía “pone el contador a cero, pero no es poner la memoria a cero” ante las críticas hacia la norma. En una entrevista en la Cadena Ser, el líder socialista ha comparado su rechazo actual con las críticas que en su día tuvieron los indultos. “La derecha utiliza los mismos argumentos: que se rompe España, que me salto la Constitución, o que lo hago por un interés personal, pero hoy el PP no cuestiona los indultos por su efecto beneficioso para la convivencia”, ha explicado.

Sánchez ha señalado que las reuniones de los socialistas con una delegación de Junts, encabezada por Carles Puigdemont se celebrarán en Ginebra (Suiza) porque “alguno de los actores vive en Bruselas”. En todo caso, ha recordado que “el Gobierno de Aznar” se reunió allí “con una banda terrorista, con ETA, para resolver una violencia que estaba dañando a nuestra democracia y tanto sufrimiento provocó”. “Nadie lo pone en duda”, ha contestado cuando se le ha recordado que el líder de Junts no está exiliado, sino que es prófugo de la justicia.

Te puede interesar: Feijóo carga contra Sánchez por el “bochorno” de permitir un mediador “experto en guerrillas”: “Es una humillación insoportable”

Sobre la reunión del pasado sábado, la primera tras la investidura, ha explicado que “esta va a ser la primera de muchas reuniones tanto dentro como fuera de España para lograr un objetivo noble, como es la convivencia a restaurar en Cataluña”. En concreto, el pasado sábado se planteó “la metodología del trabajo” y se definió quién iba a ser el mediador.

Los dos partidos acordaron proponer al diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez (San Salvador, 1955) que coordine el mecanismo internacional que forma parte del acuerdo político. Según explicaron fuentes socialistas, el embajador Galindo participó en la reunión del sábado, “al cual los dos partidos agradecieron su compromiso en poner a disposición de las partes su experiencia y su voluntad de contribuir a alcanzar la solución política y negociada al conflicto”.

Te puede interesar: España pierde 11.583 afiliados a la Seguridad Social en noviembre, pero 24.573 personas salen del paro

Sánchez carga contra el PP por el bloqueo del CGPJ

Si bien, ha deslizado que esta figura no será la misma para las reuniones bilaterales con ERC, a pesar de que se habla “de las mismas cuestiones”, relacionadas con “una de las crisis territoriales más dramáticas”. En todo caso, ha normalizado la presencia de un mediador en los diálogos con Junts y ERC ante la “desconfianza mutua” y ha garantizado que el PSOE “ha sido un partido constitucionalista, que apuesta por la convivencia” para justificar la discreción en las negociaciones: “La política necesita espacios de discreción. Cuando lleguemos a acuerdos, se darán a conocer a la opinión pública”.

🎙️ Pedro Sánchez: “Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare en España que este secuestro en el que tiene sumido el PP al Poder Judicial”https://t.co/t5tmnU6kDF pic.twitter.com/JeA4TNDYy8 — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) December 4, 2023

En otro orden de cosas, ha cargado contra el “secuestro del CGPJ por parte del PP” en el día en el que se cumplen cinco años del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el órgano del gobierno de los jueces. Este, ha dicho, es un “caso paradigmático de lawfare y politización de la justicia”, un término que el PSOE se abrió a investigar mediante las comisiones de investigación en el Congreso tras el acuerdo político con Junts. “En España no hay un problema de separación de poderes, hay un problema de secuestro de un poder judicial por manos del PP”, ha explicitado.

Sánchez ha deslizado que llamará a Alberto Núñez Feijóo para abordar esta renovación. “Llevamos cinco años de bloqueo. No hay que hacer un croquis para que la gente entienda cuáles son las motivaciones de lo que está detrás de este bloqueo”, ha señalado para evitar decir si tiene un plan B en caso de que los populares insistan en mantener en bloqueo. “Lo que hay que hacer es exigir al PP que cumpla con la Constitución y que podamos desbloquear esta situación”, ha urgido.