El CGPJ dobla mandato en pleno choque entre Gobierno y Justicia y tras cinco años de bloqueo para su renovación

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumple diez años de mandato este lunes 4 de diciembre de 2023. El problema es que ha estado formado por los mismos vocales durante más tiempo de lo que estipula la ley, en concreto, el CGPJ lleva cinco años caducado. Una situación sin precedentes en España que los miembros del Consejo califican como “insostenible” para la Justicia en general, ya que la cúpula judicial se encuentra bajo mínimos por la prohibición de que el máximo órgano de los jueces realice nombramientos mientras esté caducado, dejando así una pila de sillas vacías.

El actual CGPJ se conformó el 4 de diciembre de 2013 con 20 vocales, los cuales se han reducido a 16, porque Rafael Fernández Valverde y Rafael Mozo se jubilaron, Concepción Sáez presentó su dimisión y Victoria Cinto falleció. En ese momento, se renovó con el Partido Popular en el Gobierno y Mariano Rajoy como presidente. Cinco años más tarde, en 2018, tocaba elegir de nuevo a los miembros del Consejo, sin embargo, la salida del PP a través de una moción de censura retrasó la entrada de los nuevos magistrados a ocupar una silla en la mesa del CGPJ. El problema es que ese retraso ha continuado a lo largo de los años, cinco ni más ni menos, el mismo tiempo que dura el cargo por ley, es decir, han doblado el mandato.

¿El motivo? La falta de acuerdo entre el PSOE y el PP. Para poner renovar el mandato de los vocales es necesaria una mayoría de tres quintos de los escaños del Parlamento, por ello es necesario un pacto entre ambas formaciones. En este sentido, los socialistas han adelantado que quieren volver a intentar establecer una nueva negociación y llegar a un punto de entendimiento que permita poner fin a la situación. Sin embargo, los populares no parecen por la labor de abrir la puerta a la negociación, porque consideran que “Pedro Sánchez quiere controlar el CGPJ, como ha hecho con el Tribunal Constitucional, como pretende hacer con todas las instancias”, según afirmó el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

Entre tanto, el Consejo ha visto pasar a tres presidentes a lo largo de estos 10 años. En 2013, fue Carlos Lesmes quien asumió el cargo, pero en octubre de 2022 decidió presentar su dimisión con el fin de forzar un acuerdo entre los principales partidos de España, pero no surtió efecto. Rafael Mozo fue el elegido para sustituirle, pero tan solo por nueve meses, ya que en julio de 2023 le obligaron a jubilarse al cumplir 72 años, la edad a la que estipula la ley que hay que dejar el cargo. Entonces fue Vicente Guilarte, quien cogió el testigo y que aun a día de hoy sigue manteniendo.

A ello se suma el reguero de sillas vacías que hay en la cúpula judicial, un total de 85: una en la Audiencia Nacional, 25 en las Audiencias Provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia y 23 en el Tribunal Supremo. Este último organismo ha perdido un tercio de sus magistrados al no poder cubrir las vacantes. Pero, ¿por qué no pueden llenar estos huecos? En marzo de 2021, el PSOE llevó a cabo una reforma legal con la que pretendía forzar al PP a llegar a un acuerdo para la renovación del Consejo. Esta medida prohibía que el CGPJ caducado hiciera nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, la cual es su principal competencia. Pero, ni por estas, cedieron los populares, llevando a la Justicia a una situación de colapso.

La condición del PP para la renovación del CGPJ

El Partido Popular no está por la labor de pactar con los socialistas y, además, han puesto sobre la mesa una condición inamovible para llevar a cabo la renovación de los miembros de la máxima institución de los jueces y es que 12 de los 20 vocales sean elegidos por los propios jueces y magistrados. Aunque para ello sería necesario una reforma que incluyera esta nueva forma de elección. Sin embargo, desde el PSOE señalan que lo principal es la renovación, no una posible reforma de la ley.

Lo cierto es que el tiempo continúa corriendo y los acercamientos para llevar a cabo un acuerdo entre PSOE y PP no parece más cerca que hace cinco años, sino todo lo contrario. No parece existir ni un atisbo de entendimiento entre ambas formaciones. Este lunes se cumplen cinco años, pero, de momento, todavía no se sabe cuanto tiempo más continuará el CGPJ caducado.